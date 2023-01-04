Gamze Taşcıer 'Aile Bakanı neredesiniz?' dedi, Bakan Yanık Twitter'den yanıt verdi

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, fuhuş çetelerinin yetiştirme yurtlarını kaynak olarak kullanması ile ilgili bir konuşma yaptı. Taşcıer, hükumetin politikalarını eleştirirken "Bu istismar meselesi siyasi değil diyen Aile Bakanı, neredesiniz?" diye sordu.

YANIK'TAN YANIT

Taşcıer'in sözlerini alıntılayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, şu ifadelerle Taşcıer'e yanıt verdi:

"Algı oyunlarınızı siyaset diye anlatmayın bize! Çocuklarımıza zarar vermeye kalkanlarla nasıl mücadele ediyorsak, tüm çocuklarımızı itham eden sizin kirli zihniyetinizle de öyle mücadele edeceğiz! Çekin çirkin emellerinizi çocuklarımızın üzerinden!"

Yanık'ın yanıtını alıntılayan Taşcıer ise "Çetelerin yurtları kaynak olarak kullandığına dair bilgiler yargıya da taşındı. Bu ağa düşen genç kızlar yaşadıklarını anlatıp, ifade verdiler. Sayın Bakan sözlerimi iyi dinleyin ki gerçekleri duyun. Ama gereğini de yapın. Beni takip ettiğiniz kadar çocuklarımızı da takip edin." ifadelerini kullandı.