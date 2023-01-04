Gamze Taşcıer 'Aile Bakanı neredesiniz?' dedi, Bakan Yanık Twitter'den yanıt verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in TBMM'de yaptığı konuşmaya Twitter hesabından yanıt verdi. Taşcıer, Yanık'ın tweetine verdiği yanıtta sert çıktı.

Gamze Taşcıer 'Aile Bakanı neredesiniz?' dedi, Bakan Yanık Twitter'den yanıt verdi

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, fuhuş çetelerinin yetiştirme yurtlarını kaynak olarak kullanması ile ilgili bir konuşma yaptı. Taşcıer, hükumetin politikalarını eleştirirken "Bu istismar meselesi siyasi değil diyen Aile Bakanı, neredesiniz?" diye sordu.

 

YANIK'TAN YANIT

Taşcıer'in sözlerini alıntılayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, şu ifadelerle Taşcıer'e yanıt verdi:

"Algı oyunlarınızı siyaset diye anlatmayın bize! Çocuklarımıza zarar vermeye kalkanlarla nasıl mücadele ediyorsak, tüm çocuklarımızı itham eden sizin kirli zihniyetinizle de öyle mücadele edeceğiz! Çekin çirkin emellerinizi çocuklarımızın üzerinden!"

Yanık'ın yanıtını alıntılayan Taşcıer ise "Çetelerin yurtları kaynak olarak kullandığına dair bilgiler yargıya da taşındı. Bu ağa düşen genç kızlar yaşadıklarını anlatıp, ifade verdiler. Sayın Bakan sözlerimi iyi dinleyin ki gerçekleri duyun. Ama gereğini de yapın. Beni takip ettiğiniz kadar çocuklarımızı da takip edin." ifadelerini kullandı.

Gamze Taşcıer 'Aile Bakanı neredesiniz?' dedi, Bakan Yanık Twitter'den yanıt verdi - Resim : 1

Eğilim 'hayır' yönünde, Kılıçdaroğlu karar verecek Siyaset 04 Ocak 2023 10:56
Altılı Masa'da ne konuşulacak? Siyaset 04 Ocak 2023 10:50
Akşener: Vakit ayağa kalkma vaktidir Siyaset 04 Ocak 2023 10:43
Ateş cinayetinden 4 gün önce görüşmüş Siyaset 04 Ocak 2023 10:42
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji uzmanı tarih verip açıkladı: Soğuk hava dalgası ve kar geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verip açıkladı: Soğuk hava dalgası ve kar geliyor!
Yeni tablo kesinleşti: 3600 ek gösterge maaşlara ne kadar etki edecek? Yeni tablo kesinleşti: 3600 ek gösterge maaşlara ne kadar etki edecek?
Yapı Kredi'den 2023'te emekliye rekor promosyon Yapı Kredi'den 2023'te emekliye rekor promosyon
AKP'ye yakın şirketten yılın ilk anketi: Sonuçlar tartışma yarattı AKP'ye yakın şirketten yılın ilk anketi: Sonuçlar tartışma yarattı
Selçuk Geçer 'kalıbımı basarım' dedi, tarih verdi: Memur ve emekliye ikici zam gelecek! Selçuk Geçer 'kalıbımı basarım' dedi, tarih verdi: Memur ve emekliye ikici zam gelecek!