CHP'de 'başörtüsü' tartışması: Eğilim 'hayır' yönünde, Kılıçdaroğlu karar verecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak CHP Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK), başörtüsü raporunu masaya yatıracağı bildirildi. Partide, genel eğilimin “hayır” yönünde olduğu ancak, Altılı Masa'daki görüşmenin ardından son kararı, Kılıçdaroğlu’nun vereceği öğrenildi.

AKP’nin başörtüsünü anayasal güvence altına alan ve aile kurumunu düzenleyen anayasa değişiklik teklifine yönelik tartışmalar sürerken, Altılı Masa'nın bu konuda ortak bir tavır alıp alamayacağı belirsizliğini koruyor. Saadet Partisi teklife “evet” diyeceğini açıklarken, Demokrat, Gelecek ve DEVA partileri de temel hak ve özgürlüklerin referanduma götürülmesine karşı çıktıklarını açıklamıştı. TBMM’de 37 sandalyesi bulunan İYİ Parti’deki genel eğiliminin de, “evet” yönünde olduğunun kamuoyuna yansımasının ardından CHP’nin tutumu merak konusu olmuştu.

PARTİ YÖNETİMİ, “HAYIR” EĞİLİMİNDE

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugüne kadar net bir açıklama yapmazken, parti hukukçuları da bir süredir teklife yönelik bir rapor hazırlıyordu. Edinilen bilgiye göre, bu rapor tamamlandı ve bugün MYK’nın gündemine alınması kararlaştırıldı.



Raporda, teklifteki her iki maddenin anayasaya aykırılıklar içerdiğine yönelik değerlendirmeler yapıldığı öğrenilirken, parti yönetiminde de, “hayır” yönünde bir eğilimin ağır bastığı ifade edildi.

ALTILI MASA'DA UZLAŞMA ARANACAK

Buna karşın, teklifin referanduma götürülmesi durumunda AKP’nin seçimde avantaj sağlayabileceği gerekçesiyle Altılı Masa'da duyulan endişenin de göz önünde bulundurulduğu ve son kararın Kılıçdaroğlu tarafından verileceği belirtildi.



Kılıçdaroğlu'nun, MYK’da yapılacak değerlendirmelerin ardından 5 Ocak’taki liderler buluşmasına partisinin kararını götüreceği ve Altılı Masa'da bu konuda uzlaşma aranacağı öğrenildi.

AKŞENER, VEKİLLERİ DİNLEDİ

Genel İdare Kurulu toplantısında “evet” eğilimi ağır basan İYİ Parti’de ise bu görüşün daha da güçlendiği öğrenildi. Önceki akşam partisinin Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri ile bir araya gelen Genel Başkan Meral Akşener, burada da milletvekilleri ile partili hukukçuların görüşlerini dinledi.

Edinilen bilgiye göre, teklifin bu haliyle kabul edilmesi durumunda bir kamu görevlisinin isterse burka ya da çarşaf giyebilmesinin önünün açılabileceğini savunan milletvekilleri, bu eksikliğin giderilmesi gerektiğini dile getirdi. Buna rağmen, “hayır” denmesi halinde bunu parti tabanına anlatamayacaklarını da vurgulayan milletvekilleri, teklife, “evet” denmesi gerektiğini savundu.



Vekiller aynı zamanda CHP’nin, “hayır” demesi halinde teklifin referanduma götürülmesi durumunun ortaya çıkacağını, bu durumun da seçimleri riske atacağını da dile getirdi. Akşener de, Türkiye’de başörtüsü sorunun olmadığını, bu konunun bu şekilde gündeme gelmiş olmasını doğru bulmadığını ifade etti. Akşener, teklifin referanduma götürülmemesi gerektiğini de vurguladı. Anayasa gereği parti kararı alınamadığını hatırlatan Akşener, kararın vekillere ait olduğunu söyledi.

REFERANDUM İÇİN EN AZ 360 OY GEREKİYOR

Teklifin referanduma götürülmeden Meclis’te kabul edilebilmesi için 400 milletvekilinin oyu gerekiyor. 400 oy bulunsa dahi yine de cumhurbaşkanının teklifi referanduma götürme yetkisi bulunuyor. 360 ile 400 arasında bir oy çıkması durumunda ise teklif referanduma götürülüyor.



334 sandalyesi bulunan AKP ve MHP’nin oyları, teklifin referanduma götürülmesi için yeterli olmuyor. CHP’nin “hayır” demesi, Meclis’te 37 sandalyesi bulunan, Altılı Masa ortaklarından İYİ Parti’nin de, “evet” demesi halinde ise teklifin referanduma götürülmesi durumu ortaya çıkıyor.