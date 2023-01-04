Büyük oranda uzlaşıya varıldı: Altılı Masa'da ne konuşulacak?

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan Altılı Masa, yarın Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde 10’uncu kez bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı adayının görüşmelerine başlanmadan önceki son toplantı olacağı kaydedilen buluşmada, Altılı Masa Hükümet Programı’nın son şekli verilecek. 72 alt başlıkta sürdürülen çalışmalar kapsamında hazırlanacak programda, büyük oranda uzlaşıya varıldı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre; hukuk, teknoloji, sanayi, denetim, ekonomi, ticaret, bilim, eğitim ve savunma konularında atılması planlanan öncelikli adımlar, masanın yarınki toplantısında netlik kazanacak. Genel başkan yardımcıları tarafından uzun süredir çalışmaları sürdürülen taslak program, liderlere sunuldu.

MECLİS'E DENETİM YETKİSİ

Muhalefet kulislerinden edinilen bilgiye göre, Hükümet Programı’nda Meclis’in denetim yetkisinin kuvvetlendirileceği vurgulanacak. Ekonomik kalkınma için çok sayıda sektörde devlet desteğinin artırılması, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, 4+4+4 eğitim sisteminin neden olduğu tahribatın yok edilmesi vaatlerine yer verilecek. Uzun tutuklamaların sonuçları, hasta tutukluların durumu ve yargıya güvenin artırılması hedefleri de programda anlatılacak.

GARANTİLİ PROJELER

Altılı Masa Hükümet Programı’nda, yandaşın Hazine kaynakları ile zengin edildiği garantili projelere de atıfta bulunulacak. Metinde köprü, otoyol, hastane, havalimanı gibi “garantili” kamu-özel işbirliği projelerine ilişkin sözleşmelerin ele alınacağı vurgulanacak. Partilerde, bu konuda var olan görüş ayrılığı da aşıldı. CHP ve İyi Parti, bu projelerin sözleşmelerinin tamamen iptal edileceğini programa yazmayı önerdi ancak yapılan görüşmelerde, bu ifadenin “yumuşatılması” kararlaştırıldı. Son dakikada bir değişiklik olmazsa bu projeler için iptal değil, “yeniden ele alma” ifadesi kullanılacak.

ZORLA EVLENDİRİLEN ÇOCUKLAR

Programda erken yaşta zorla evlendirilen çocukların durumuna dikkat çekilmesi de kararlaştırıldı. Liderlerin son şeklini vereceği programda, bu durumun engelleneceğinin ve yasağa uymayanlara yüksek cezalar verileceğinin vurgulanması planlanıyor.

SÖZLEŞME’DE UZLAŞI HÂLÂ YOK

Liderlere “kırmızı harflerle” yazılarak iletilecek ve uzlaşı aranacak konuların başında ise İstanbul Sözleşmesi geliyor. AKP ve MHP’nin tartışmalı Anayasa değişikliği teklifine de imza atan Saadet Partisi’nin, İstanbul Sözleşmesi’ne karşı olduğu, bu konuda liderlerde, “Gerekirse metinde yer almaz” görüşünün ağırlık kazandığı öne sürüldü. Liderlerin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlığı döneminden itibaren yoğunluk kazanan sığınmacılar konusunda da görüş ayrılığı bulunduğu, geri dönüşlere yönelik hedefin metinde yer almasının bazı liderler tarafından istenmediği kaydedildi. Ancak liderlerin önemli bir bölümünün sığınmacıların geri dönüşleri hedefinin programda yer alması konusunda ısrarcı oldukları bildirildi. Son karar, yarınki zirveye bırakıldı.