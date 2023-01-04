AKP'li vekillerden anket şirketi sahiplerine: CHP'li Başarır 'üniversiteye gitmeden diploma aldılar' iddiasını Meclis'e taşıdı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, aralarında 27. Dönem AKP Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, 25. Dönem AKP Ankara Milletvekili Mahmut Sami Mallı, AKP’ye yakınlığı ile bilinen OPTİMAR Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Daşdemir ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Zakir Avşar başta olmak üzere birçok bürokratın da yer aldığı 180 civarında kişinin, üniversiteye hiç gitmeden Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nden Yüksek Lisans diploması aldıkları iddialarını Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Başarır; “Sahte yüksek lisans diploması iddiaları oldukça vahimdir ve derhal araştırmalıdır” dedi.

NE AHLAKLA NE VİCDANLA NE DE ADALETLE ÖRTÜŞMEZ

Usulsüz verildiği iddia edilen yüksek lisans diplomalarının, rüşvet iddiaları nedeniyle tutuklu bulunan AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi Ünsal Ban‘ın THK Üniversitesi Rektörlüğü döneminde verildiğinin de önemli iddialar arasında olduğunu vurgulayan CHP’li Başarır, “Söz konusu iddialar bir an önce araştırılmalı ve gün yüzüne çıkarılmalıdır. Sahte diploma alanların içerisinde, iddialara göre milletvekilleri, bürokratlar var. Sahte diploma olayı doğruysa bu gerçekten vahim bir durumdur. Binlerce kişi yüksek lisans diploması almak için alın teri dökerken, birilerinin elini kolunu sallayarak üniversitenin kapısından dahi içeri girmeden diploma alması ne ahlakla ne vicdanla ne de adaletle örtüşür bir yanı yoktur” sözlerini ifade etti.

CHP’li Başarır, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemi ile vermiş olduğu önergesinde; “Aralarında 27. Dönem AKP Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, 25. Dönem AKP Ankara Milletvekili Mahmut Sami Mallı, AKP’ye yakınlığı ile bilinen OPTİMAR Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Daşdemir ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Zakir Avşar başta olmak üzere birçok bürokratın da yer aldığı 180 civarında kişinin, üniversiteye hiç gitmeden Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nden Yüksek Lisans diploması aldıkları kamuoyunda konuşulan ciddi iddialar arasındadır.

Haksız ve hukuksuz bir şekilde verilen yüksek lisans diplomalarının; rüşvet iddialarıyla gündeme gelen, 27. Dönem AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi Ünsal Ban‘ın THK Üniversitesi Rektörlüğü döneminde verildiği de iddialar arasındadır” açıklamalarına yer vererek şu soruların yanıtlanmasını istedi:

1- Aralarında AKP milletvekillerinin, AKP’ye yakın isimlerin ve bürokratların olduğu yaklaşık 180 kişinin Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ne hiç gitmeden yüksek lisans diploması aldıkları doğru mudur? Doğru ise usulsüz verilen yüksek lisans diplomaları kimlere, hangi tarihte, hangi alanlarda verilmiştir?

2- Söz konusu iddialar doğru ise haksız ve hukuksuz bir şekilde yüksek lisans diploması alan kişilerin diplomaları iptal edilerek haklarında herhangi bir yasal işlem başlatılacak mıdır? Başlatılmayacaksa gerekçeleri nelerdir?

3- Usulsüz olduğu konuşulan yüksek lisans diplomalarının, adı rüşvet iddialarına karışan ve tutuklu bulunan Ünsal Ban’ın rektörlüğü döneminde verildiği doğru mudur? Doğru ise söz konusu diplomaların verilmesini sağlayan kişi ya da kişiler hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılacak mıdır? Başlatılmayacaksa gerekçeleri nelerdir?