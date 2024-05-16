ABD'de Biden yönetiminin Gazze politikasına karşı istifalar artıyor

Amerika Birleşik Devletleri İçişleri Bakanlığı'nda görev yapan Yahudi bir çalışan, Joe Biden'ın Gazze politikasını kınadığını ve bu nedenle yönetimi temsil edemeyeceğini belirterek istifa ettiğini duyurdu. Ayrıca, İsrail'in Gazze'de devam eden politikalarını eleştirerek, ABD ve İsrail'deki Yahudi toplumları içinde yer aldığını ve bu politikayı destekleyemeyeceğini vurguladı.

'DAHA İYİ BİR AMERİKA İÇİN KATILMIŞTIM'

Call, sosyal medya hesabından paylaştığı istifa mektubunda, Biden'ın Gazze politikasını eleştirdi.

Call, Biden yönetimine “daha iyi bir Amerika” için katıldığını belirterek, “Bununla birlikte, vicdanım artık Başkan Biden’ın İsrail’in Gazze’de devam eden soykırımına verdiği korkunç destek nedeniyle bu yönetimi temsil edemeyeceğimi söylüyor.” değerlendirmesini yaptı.

Avrupa’daki antisemitizmden kaçan Yahudi bir ailenin çocuğu olduğunu vurgulayan Call, Biden tarafından atandığı görevi için gurur duyduğunu belirterek, “Ancak insanlığa karşı işlenen bir suçu durdurmak için kullanamayacaksak bir güce sahip olmanın ne anlamı var diye son 8 ayda kendimi bir çok defa sorguladım.” ifadelerini kullandı.

Call, hayatının ABD ve İsrail’deki Yahudi toplumları içinde geçtiğini belirterek, 7 Ekim olayı nedeniyle milyonlarca masum Filistinliye yönelik yerinden etme, açlık ve etnik temizlik şeklinde toplu cezalandırma ile karşılık verilmesini eleştirdi.

“İsrail’in Filistinlilere yönelik süren saldırıları, ne İsrail’de ne de ABD’de Yahudileri daha güvenli kılıyor” diye yazan Call, ABD silahları ve desteği olmadan İsrail’in uluslararası hukuk ihlallerinin hiçbirini yapamayacağına işaret etti.

'BIDEN'IN ELİNDE MASUM İNSANLARIN KANI VAR'

Call, “Başkan Biden’ın elinde masum insanların kanı var. ABD uzun süredir, İsrail’in savaş suçları işlemesine, apartheid ve işgal statükolarının devamına olanak sağladı.” diyerek Biden’ın kalıcı bir barış çağrısı yapmak için elinde güç bulunduğuna dikkati çekti.

İçişleri Bakanlığında kendisini bireysel olarak destekleyen birçok meslektaşının bulunduğunu aktaran Call, “Hepinizi Filistinlilerin hayatı için tutum almaya çağırıyorum. Hepimizin geleceği buna bağlı.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA