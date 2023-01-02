Patatesin yanına elma koymalısınız - O sorun geçiyor ve aylarca bozulmuyor

Patates, Türk mutfağında çokça tüketilen sebzeler arasında yer alıyor. Yemeklere eklenen patates, yemeği daha doyurucu hale getiriyor.

Patates kızartması, patates salatası ise en sevdiğimiz tariflerden. Patates demirbaş sebzelerden. Patatesi bolca satın alıyoruz.

Patates kısa sürede filizlenebiliyor. Kısa sürede çürüyebiliyor veya bozulabiliyor. Patatesin uzun süre dayanması için ise bazı yöntemler var.

Şimdi sizlerle paylaşacağımız bu bilgiler patateslerinizin aylarca bozulmadan taze kalmasını sağlayacak.

Mynet.com tarafından paylaşılan bir içerikte; Patateslerin filizlenmesini önleyen yöntem paylaşıldı. Patateslerinizi bulundurduğunuz yere koyacağınız bir adet elma onların çimlenmesini sağlayan gaza engel olacak ve çimlenmenin önüne geçecektir. Eğer bu şikayetten siz de sık sık yakınıyorsanız patatesleri beklettiğiniz sepetinizin içine bir adet elma koyun...

Doğranmış patatesleri de kararmadan koruyor

Elma dilim ya da kızartmalık patates dilimlerini bu halde dolaba koyduğunuzda ya da açıkta bıraktığınızda renkleri kahverengiye döner.

Eğer bu durumun yaşanmasını istemiyor ve patateslerin taze görünümlerini saklamalarını istiyorsanız bir bardak suya iki kaşık balla karıştırıp elmaları içinde bekletebilirsiniz.

Soğan koymayın

Patateslerin çabuk bozulmasını istemiyorsanız onu soğanla aynı yere koymamalısınız. Çünkü patates soğanın kokusundan ötürü daha çabuk bozulmaya meyillidir.

PATATESİ SAKIN BUZDOLABINA KOYMAYIN

Öte yandan Halk TV'nin derlemesine göre; Patatesle ilgili önemli bir uyarı daha var. Patatesleri buzdolabına koymamak gerekiyor. Buzdolabında saklanan patatesin içindeki nişasta hızlı bir şekilde şekere dönüşüyor. Patates pişirildiğinde veya kızartıldığında ise şeker, aminoasit asparajin ile birleşiyor ve zararlı olduğu düşünülen 'akrilamid' kimyasalı üretmeye başlıyor. Bu kimyasalda kanser dahil bir çok rahatsızlığa neden olabiliyor.

Akrilamid; kâğıt, boya ve plastik üretiminde kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalara göre bazı kanser çeşitleri için risk oluşturduğu da tespit edilmiştir.

Evet patatesleri bu yöntemlerle uzun süre saklayabilirsiniz. Sizlerde arkadaşlarınızla paylaşın. Onlarda böylelikle patateslerini aylarca bozulmadan koruyabilirler. Unutmayın bilgi paylaştıkça çoğalan bir hazinedir. Çokça tüketilen patatesleri korumak için bu bilgileri tüm arkadaşlarınıza iletin.