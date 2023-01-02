Meteoroloji'den Bursa için son dakika uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'nın dört ilçesi için son dakika uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den Bursa için son dakika uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'nın Mustafakemalpaşa, Büyük Orhan, Mudanya ve Karacabey ilçelerine sarı uyarıda bulundu.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

"Mustafakemalpaşa, Büyük Orhan, Mudanya ve Karacabey ilçelerinde bugün 18.00'dan başlayıp Perşembe günü saat 11.00'a kadar süreceği tahmin edilen, gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

Meteoroloji'den Bursa için son dakika uyarısı! - Resim : 1

Kaynak: İHA

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