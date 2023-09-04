Pişiyi kabarık yapan tüyo! Tavadan çıkınca lezzeti de beşe katlanıyor

Pişi kabarık ve lezzetli yapmak için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları biliyor musunuz? Pişi yaparken dikkat etmeniz gereken 4 önemli noktayı sizin için derledik.

1. Hamurun kıvamı:

Pişi hamuru yaparken, hamurun kıvamına dikkat etmek çok önemlidir. Hamurun kıvamı ne çok sert ne de çok yumuşak olmalıdır. Eğer hamur sertse pişi kabarmaz ve içi hamurlu kalır. Ayrıca, hamurun çok yumuşak olması da pişinin kabarmasını engeller. Hamurun kıvamını doğru ayarlamak için, unu yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurun.

2. Mayalama:

Pişi hamuru mayalandırılarak hazırlanmalıdır. Mayalama işlemi, hamurun kabarmasını sağlar ve pişinin daha hafif olmasını sağlar. Hamuru mayalamak için, sıcak su ve şekerle karıştırılmış mayayı hamura ekleyin ve hamuru ılık bir ortamda bekletin.

3. Kızartma:

Pişi kızartırken, yağın sıcaklığına dikkat etmek çok önemlidir. Yağın sıcaklığı çok düşükse pişi yağ çeker ve lezzeti bozulur. Ayrıca, yağın sıcaklığı çok yüksekse pişi hızlıca kızarır ama içi çiğ kalır. Pişi kızartmak için, yağı orta ateşte ısıtın ve pişileri yavaşça yağa bırakın.

4. Servis:

Pişi tavadan çıkınca lezzeti de beşe katlanır. Pişileri tavada bir süre bekletmek, pişinin içindeki buharın dağılmasını sağlar ve pişinin daha lezzetli olmasını sağlar. Pişileri tavadan çıkardıktan sonra, bir kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını alın ve sıcak servis yapın.

MALZEMELER



Hamuru için;



Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 yumurta

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı un

Kızartmak için;

Sıvı yağ



TARİF



Öncelikle hamuru için gerekli olan malzemeleri un ve kabartma tozu hariç bir kaba alıp çırpalım.

Daha sonra un ve kabartma tozunu ekleyip yumuşak bir hamur yoğuralım.

Yoğurduğumuz hamuru 3 eşit parçaya bölelim ve ne ince ne de kalın olacak bir şekilde oklava yardımıyla açalım.

Kestiğimiz hamurları kızgın yağda kızartalım.

AFİYET OLSUN!

Kaynaklar: youtube.com, mynet.com, gercekgundem.com