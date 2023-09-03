Habertürk'te neler oluyor. Apar topar bırakıp gittiğini açıkladı. Artık yok

Medyaradar.com'un özel haberine göre; Ciner Medya Grubu’na bağlı olarak yayın yapan Habertürk TV'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Yaklaşık 6 yıldır kurumda görev alan sunucu Oya Çebi, Habertürk’e veda etti.

“EVİMDEN, AİLEMDEN AYRILMIŞ GİBİ…”

“Tam 6 yılı geride bıraktığım Habertürk’e artık VEDA VAKTİ” diyerek ayrılık haberini duyuran Oya Çebi, “Kendimi iş yerimden ayrılmış gibi değil de; evimden, ailemden ayrılmış gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

OYA ÇEBİ KİMDİR?

Oya Çebi 20 Ocak 1985 tarihinde Trabzon'da dünya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitiminin ardından Araklı Anadolu Öğretmen Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü tamamladı.

FATİH ALTAYLI'DA BIRAKTI

Geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'da Habertürk'e veda etmişti. Gazeteciliğe Fatih Portakal gibi youtube üzerinden devam eden Fatih Altaylı son dönemde iktidarı eleştiren sert yazılar da yazıyor. Habertürk'e seçim sonrasında veda eden Fatih Altaylı seçim dönemi boyunca CHP'ye ve altılı masaya destek vermişti. Bu durum iktidar kanadında rahatsızlığa yol açmıştı.

Fatih Altaylı'nın kendi isteğiyle mi yoksa iktidar istediği için mi ayrıldığı ise henüz bilinmiyor. Zaman zaman sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan Fatih Altaylı gündem olmayı başarıyor.