Berna Laçin yine çileden çıktı! Yaptığı kıyma paylaşımı birilerini çok kızdıracak

HAYAT PAHALILIĞI ÜNLÜLÜLERİ DE VURDU! Markete giden Berna Laçin fiyat etiketini paylaştı. Moralim bozuldu sizin de bozulsun diyerek sitem etti.

Pek çok ünlü isimden farklı olarak ülkenin ekonomik krizinin ne kadar derinleştiğini yaptığı paylaşımlarla göstermekten ve inandığı doğruları açıklamaktan geri durmayan Berna Laçin zaman zaman yaptığı alışverişlere dair fiyat etiketlerini de paylaşıyor.

Yeniçağ gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre; Pazarın nabzını tutarak 1,5 milyonu geçen takipçisiyle paylaşmaktan geri durmayan Laçin bu defa kıyma alışverişi sonrası paylaşımda bulundu.

Yarım kilo kıyma alan ve 226 lira ödeyen Laçin yaptığı ödemeye dair tepkisini "Benim moralim bozuldu sizin de bozulsun... Kıyma" notuyla dile getirdi.

KIYMASIZ KÖFTE TARİFLERİ

Kıyma fiyatları tırmanınca gercekgundem.com'da kıymasız köfte tarifleri paylaşıldı. İşte o tarifler

1. Mercimek Köftesi Tarifi

Malzemeler:



- 1 su bardağı yeşil mercimek

- 1 su bardağı ince bulgur

- 1 adet kuru soğan

- 2 yemek kaşığı domates salçası

- 2 yemek kaşığı biber salçası

- 1 yemek kaşığı pul biber

- 1 yemek kaşığı nane

- Tuz

- Karabiber

- Zeytinyağı

Yapılışı:

1. Yeşil mercimeği yıkayıp bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ilave edin. Mercimekleri yumuşayana kadar pişirin.

2. Soğanı küçük küpler halinde doğrayın ve bir tavada zeytinyağı ile kavurun.

3. Pişen mercimeği süzün ve bir kabın içerisine alın. Üzerine ince bulguru ekleyin.

4. Kavrulmuş soğanı da kabın içerisine ekleyin.

5. Domates salçası, biber salçası, pul biber, nane, tuz ve karabiberi de ekleyip hepsini güzelce karıştırın.

6. Karışımı yoğurarak köfte şekli verin.

7. Hazırladığınız köfteleri servis tabağına alın ve üzerini süslemek için maydanoz yaprakları ile servis yapın.

2. Patates Köftesi Tarifi

Malzemeler:

- 4 adet patates

- 1 adet kuru soğan

- 2 yemek kaşığı un

- 2 yemek kaşığı galeta unu

- 1 çay kaşığı karabiber

- Tuz

- Zeytinyağı

Yapılışı:

1. Patatesleri soyup rendeleyin ve suyunu sıkarak fazla suyunu çıkarın.

2. Kuru soğanı da rendeleyin ve patateslerle karıştırın.

3. Un, galeta unu, tuz ve karabiberi de ekleyip hepsini iyice karıştırın.

4. Karışımı yoğurarak köfte şekli verin.

5. Hazırladığınız köfteleri yağlanmış fırın tepsisine dizin.

6. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

7. Fırından çıkardığınız köfteleri servis tabağına alın ve üzerini süslemek için maydanoz yaprakları ile servis yapın.

3. Tavuklu Köfte Tarifi

Malzemeler:



- 500 gram tavuk göğsü

- 1 adet kuru soğan

- 2 diş sarımsak

- 1 adet yumurta

- 1 su bardağı galeta unu

- 1 çay kaşığı karabiber

- Tuz

- Zeytinyağı

Yapılışı:



1. Tavuk göğsünü küçük parçalara ayırın ve rondodan geçirin.

2. Kuru soğanı ve sarımsağı da rondodan geçirin ve tavuk etiyle karıştırın.

3. Yumurtayı da ilave edip karıştırmaya devam edin.

4. Galeta unu, tuz ve karabiberi de ekleyip hepsini iyice karıştırın.

5. Karışımı yoğurarak köfte şekli verin.

6. Hazırladığınız köfteleri yağlanmış fırın tepsisine dizin.

7. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

8. Fırından çıkardığınız köfteleri servis tabağına alın ve üzerini süslemek için maydanoz yaprakları ile servis yapın.

Köfte sevenler için kıymasız alternatifler sunan bu tariflerle lezzetli ve sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun!