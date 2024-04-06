Kuruluş Osman oyuncuları yenileniyor! Kadroya yeni bir isim daha geldi...

Burak Özçivit’le bir sezon daha devam edeceği söylentisi kulislerde konuşulan Kuruluş Osman’a çok iddialı bir isim geldi. ATV dizisine flaş isim

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Kuruluş Osman oyuncuları yenileniyor! Kadroya yeni bir isim daha geldi...

Kulislerde dolaşan söylentilere göre, Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisi için yeni bir isim gündemde. atv’nin sevilen dizisi için iddialı bir oyuncunun katılacağı konuşuluyor.

Kuruluş Osman oyuncuları yenileniyor! Kadroya yeni bir isim daha geldi... - Resim : 1

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemini konu alan Kuruluş Osman dizisi, seyirciler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Burak Özçivit’in performansı ve diziye olan katkılarıyla dikkat çeken bir isim olarak öne çıkarken, yeni sezonda kadroya katılacak olan iddialı oyuncu ise merak konusu.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kuruluş Osman atv’nin yeni sezonda da devam edeceği dizilerinin başında geliyor. Bozdağ Film’in imza attığı dizinin kadrosuna peş peşe güçlü yeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu Ümit Kantarcılar, çarşamba akşamları beş sezondur zirvede yer alan fenomen diziye transfer oldu.

Kuruluş Osman oyuncuları yenileniyor! Kadroya yeni bir isim daha geldi... - Resim : 3

Ümit Kantarcılar güçlü bir karakter olan Çavdar Tatarların lideri “Ulcay”a hayat verecek ve Osman’ın karşısına dişli bir rakip olarak çıkacak. Yakışıklı oyuncu son olarak Ata Demirer, Esra Bilgiç ve Uğur Yücel’le BKM’nin Netflix için çektiği “Bir İhtimal Daha Var” dizisinde başrol kadrosunda yer almıştı.

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