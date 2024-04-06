Reytinglerin tepesinden inmiyordu; Kanal D dizisinin finaliyle ilgili son duyuru

Ayvalık’ın muhteşem doğasında çekilen, güçlü oyunculukları ve hikâyesiyle beğeniyle izlenen dizi, 84. bölümde ekrana veda edecek. Sevilen dizinin 81. bölümü ekrana gelmişti.

3 BÖLÜM SONRA EKRANA VEDA EDİYOR

İnci ve Ali Gündoğdu’nun Süreç Film şirketinin imza attığı dizi, 3 bölüm sonra ekrana veda edecek.

81.BÖLÜM ÖZETİ

Somer ve Türkan arasında gerginlik yaşanırken, Efe kaybolur. Sadık, Efe'yi bulmaya çalışırken, Kartal ve Derya da yardıma gelir. Efe sonunda bulunur ve Derya'ya teslim edilir.

Sevilay ve Özer ise ev bakmaya giderlerken, Kartal Sevilay'a para teklif eder ancak Özer buna karşı çıkar. Derya hamile olduğunu müjdeleyince, Türkan da hisselerini Derya'ya devreder. Sadık ve Müjgan arasında gerilim yaşanırken, evde yangın çıkar ve Türkan ile Somer alevler arasında sıkışırlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Üç Kız Kardeş dizisi, aile ve kardeşlik bağlarını anlatan samimi bir aile öyküsüdür. Başlıca oyuncular şunlardır: İclal Aydın, Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan. Dizinin yeni sezonunda da Cengiz Orhonlu, Özge Özkaplan, Gökberk Demirci, Yiğit Dikmen, Ayça İnci ve Eren Ören gibi yeni oyuncular yer almaktadır.