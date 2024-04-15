81 ilde yeni düzenlemeye gidildi. Tapuda sistem tümüyle değişti...

81 ilde tapuda yeni düzenleme... Birçok kişinin tapudaki yeni düzenlemelerden haberi yok

81 ilde yeni düzenlemeye gidildi. Tapuda sistem tümüyle değişti...

Türkiye genelinde 81 ilde yapılan yeni düzenlemelerle birlikte tapu sistemi tümüyle değişti. Bu düzenlemelerle birlikte gayrimenkul alım satım süreçlerinde önemli değişiklikler yaşanacak.

Yapılan düzenlemelerle birlikte artık tapu işlemleri daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Bunun yanı sıra tapu harçları ve diğer maliyetlerde de bazı değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemelerin amacı, gayrimenkul alım satım süreçlerini daha şeffaf ve güvenilir hale getirmek olarak açıklandı.

Tapu sahipleri dikkat, Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Pişmanlıktan yararlanın!Tapu sahipleri dikkat, Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Pişmanlıktan yararlanın!Ekonomi

TAPU MASRAFLARI 2024 İTİBARİYLE KATLANDI

Öte yandan ülke genelindeki tapu işlemlerinde masraflara da rekor seviyede zam geldi. 2023 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 58,46 olarak tespit edildiğini ifade eden İTO Meclis üyesi Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Döner sermaye ücreti hesabında esas alınan ve her yıl yeniden değerleme oranında artırılan gösterge yeni yıl itibarı ile 519 TL’den 822 TL’ye yükseldi. Bu bedel satıştan, ipoteğe tüm Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce sunulan hizmeti etkiliyor. Örneğin İstanbul’da sadece bir satış işleminden alınan döner sermaye ücreti 1297,5 TL den 2 bin 55-TL’ye çıkmış oldu. Ayrıca 2024 yılında emlak vergileri de yüzde 29,23 oranında artırılarak hesaplanacak. Bu iki değişim nedeniyle tapu işlemlerinin masrafları da artmış oldu” dedi.

81 ilde yeni düzenlemeye gidildi. Tapuda sistem tümüyle değişti... - Resim : 2

“BAZI İŞLEMLERDE İKİ, BAZI İŞLEMLERDE DÖRT KAT ALINIYOR”

İHA'ya yaptığı açıklamada; Tapu işleminin yapıldığı il ve ilçelerin yöresel katsayıların farklı olduğunu ve bu nedenle döner sermaye bedellerinin işlem türlerine ve illere göre farklı alındığını da ifade eden Özelmacıklı, “Örneğin, bir adet taşınmazda satış ve ipotek tesisinin tek bir talepte yapılması halinde; iki adet işlem ücreti, döner sermaye ücreti olarak tahsil ediliyor. Yetki alanı dışı tapu işlemlerinde ise; yetki verilen tapu müdürlüğünün yöresel katsayısı esas alınarak hesaplanan işlem ücretinin iki katı, döner sermaye ücreti olarak tahsil ediliyor. Yurt dışı tapu işlemlerinde; yurtdışı yöresel katsayı esas alınarak hesaplanan işlem ücretinin dört katı, döner sermaye ücreti olarak tahsil ediliyor” diye konuştu.

Tapu sahipleri dikkat: Tebligat gönderiliyor, cezası var!Tapu sahipleri dikkat: Tebligat gönderiliyor, cezası var!Ekonomi

Sivaslılar nohut yemeğini böyle hazırlıyor... Kabuklanma ve gaz sorunu oluşmuyor Sivaslılar nohut yemeğini böyle hazırlıyor... Kabuklanma ve gaz sorunu oluşmuyor
Taze alınmış gibi oluyor... Ispanağı aylarca bozulmadan saklamanın yolu Taze alınmış gibi oluyor... Ispanağı aylarca bozulmadan saklamanın yolu
81 ilde yeni düzenlemeye gidildi. Tapuda sistem tümüyle değişti... 81 ilde yeni düzenlemeye gidildi. Tapuda sistem tümüyle değişti...
Finali kesinleşen Kanal D dizisinde neler oluyor? Kadroya yeni bir isim geldi... Finali kesinleşen Kanal D dizisinde neler oluyor? Kadroya yeni bir isim geldi...
Ben Bu Cihana Sığmazam'da hayrete düşüren veda! Ayrılığı kimse tahmin edemezdi Ben Bu Cihana Sığmazam'da hayrete düşüren veda! Ayrılığı kimse tahmin edemezdi
ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray, 3-2 mağlup oldu! Galatasaray, 3-2 mağlup oldu
SGK Uzmanı duyurdu, oran verdi: Memur, emekli maaşı ve asgari ücret zammı belli oldu! Memur, emekli maaşı ve asgari ücret zammı belli oldu
Fatih Altaylı'dan Hakan Ural eleştirisi: Çağıran daha cahil Fatih Altaylı'dan Hakan Ural eleştirisi: Çağıran daha cahil
Meteoroloji'den sağanak yağış ve rüzgar uyarısı: Sıcaklıklar da artacak Meteoroloji'den sağanak yağış ve rüzgar uyarısı
Beşiktaş'ta 4 isimle yollar ayrıldı Beşiktaş'ta 4 isimle yollar ayrıldı