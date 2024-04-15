81 ilde yeni düzenlemeye gidildi. Tapuda sistem tümüyle değişti...

Türkiye genelinde 81 ilde yapılan yeni düzenlemelerle birlikte tapu sistemi tümüyle değişti. Bu düzenlemelerle birlikte gayrimenkul alım satım süreçlerinde önemli değişiklikler yaşanacak.

Yapılan düzenlemelerle birlikte artık tapu işlemleri daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Bunun yanı sıra tapu harçları ve diğer maliyetlerde de bazı değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemelerin amacı, gayrimenkul alım satım süreçlerini daha şeffaf ve güvenilir hale getirmek olarak açıklandı.

TAPU MASRAFLARI 2024 İTİBARİYLE KATLANDI

Öte yandan ülke genelindeki tapu işlemlerinde masraflara da rekor seviyede zam geldi. 2023 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 58,46 olarak tespit edildiğini ifade eden İTO Meclis üyesi Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Döner sermaye ücreti hesabında esas alınan ve her yıl yeniden değerleme oranında artırılan gösterge yeni yıl itibarı ile 519 TL’den 822 TL’ye yükseldi. Bu bedel satıştan, ipoteğe tüm Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce sunulan hizmeti etkiliyor. Örneğin İstanbul’da sadece bir satış işleminden alınan döner sermaye ücreti 1297,5 TL den 2 bin 55-TL’ye çıkmış oldu. Ayrıca 2024 yılında emlak vergileri de yüzde 29,23 oranında artırılarak hesaplanacak. Bu iki değişim nedeniyle tapu işlemlerinin masrafları da artmış oldu” dedi.

“BAZI İŞLEMLERDE İKİ, BAZI İŞLEMLERDE DÖRT KAT ALINIYOR”

İHA'ya yaptığı açıklamada; Tapu işleminin yapıldığı il ve ilçelerin yöresel katsayıların farklı olduğunu ve bu nedenle döner sermaye bedellerinin işlem türlerine ve illere göre farklı alındığını da ifade eden Özelmacıklı, “Örneğin, bir adet taşınmazda satış ve ipotek tesisinin tek bir talepte yapılması halinde; iki adet işlem ücreti, döner sermaye ücreti olarak tahsil ediliyor. Yetki alanı dışı tapu işlemlerinde ise; yetki verilen tapu müdürlüğünün yöresel katsayısı esas alınarak hesaplanan işlem ücretinin iki katı, döner sermaye ücreti olarak tahsil ediliyor. Yurt dışı tapu işlemlerinde; yurtdışı yöresel katsayı esas alınarak hesaplanan işlem ücretinin dört katı, döner sermaye ücreti olarak tahsil ediliyor” diye konuştu.