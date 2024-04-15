Taze alınmış gibi oluyor... Ispanağı aylarca bozulmadan saklamanın yolu

Ispanak, genellikle yaprakları ve sapları tüketilen, sağlığa birçok faydası olan bir sebzedir. Ispanağın besleyici özellikleri ve sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle ilgili birçok araştırma bulunmaktadır.

Ispanağın faydaları oldukça fazladır. İçerdiği demir minerali sayesinde kansızlık sorunlarına iyi gelir ve vücuttaki demir eksikliğini giderir. Aynı zamanda antioksidan özelliklere sahip olan ıspanak, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak kanser riskini azaltabilir. Yüksek lif içeriği sindirim sistemi sağlığını destekler ve kabızlık sorunlarını önler. Ayrıca içerdiği vitaminler ve minerallerle kemik sağlığını korur, göz sağlığını destekler ve cilt sağlığını iyileştirir.

ISPANAK NASIL MUHAFAZA EDİLİR?

Yeniçağ'daki bilgilere göre; Ispanak, yapraklı ve köklü bir bitki olduğu için, hızlı bir şekilde bozulabilir. Çiğ veya pişmiş olsun, ıspanak uzun süre dayanmaz ve pişirmeden önce bol suyla yıkanmalı, sirkeli suda bekletilmeli ve kökleri ayıklanmalıdır. Eğer elinizde çok fazla ıspanak varsa ve hepsini bir anda tüketemeyecekseniz, en iyi saklama yöntemi derin dondurucuda tutmaktır. Ispanak, derin dondurucuda uzun süre taze kalabilir ve bunun için değişik yöntemler deneyebilirsiniz. Ispanakları şoklama yöntemi ile derin dondurucuya koyabileceğiniz gibi, çiğ haldeyken de derin dondurucuya atabilirsiniz. Şimdi, pişmiş veya çiğ ıspanak nasıl saklanır ve bozulması nasıl engellenir konularına bakalım.

ÇİĞ ISPANAK NASIL SAKLANIR?

Eğer pazardan veya manavdan aldığınız taze ıspanakları hemen pişirmeye niyetiniz yoksa, doğru bir şekilde saklamalı ve bozulmasını önlemelisiniz. Ispanakları birkaç gün içinde bitirecekseniz, ilk olarak kök kısımlarını ayırmalı ve yapraklarını bol suyla yıkamalısınız. İsterseniz, büyük bir kaba ıspanakları koyup üzerine bolca sirke ve su ekleyerek yaklaşık 30 dakika bekletebilirsiniz. Bu işlem, ıspanak yapraklarındaki bakterileri temizlemek için gereklidir. Sonra durulayıp, sebze kurutucu ile tamamen kuruttuğunuz ıspanakları poşetlere koyup buzdolabına yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde sakladığınız çiğ ıspanaklar, 3 ila 4 gün arasında tazeliğini koruyabilir.

PİŞMİŞ ISPANAK NASIL SAKLANIR?

Pişmiş ıspanak, mutlaka buzdolabında saklanmalıdır. Özellikle hava sıcaklıklarının yüksek olduğu zamanlarda, ıspanak pişirdikten sonra en fazla 2 saat oda sıcaklığında bırakılmalı ve sonra buzdolabına kaldırılmalıdır. Ayrıca, çok fazla bekletmeden sadece 2 kez ısıtılmalıdır. Ispanak bitkisinin içinde bulunan nitrat ve nitrit sebebiyle, ıspanak yemeği çok çabuk bozulabilir ve zehirlenmelere sebep olabilir, bu yüzden en fazla 1-2 gün içinde tüketilmelidir...