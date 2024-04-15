Ben Bu Cihana Sığmazam'da hayrete düşüren veda! Ayrılığı kimse tahmin edemezdi

Oktay Kaynarca'nın başrol oyuncusu olduğu ATV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da şaşkına çeviren veda. Kadroya veda eden oyuncu herkesi şaşırttı

Ben Bu Cihana Sığmazam'da hayrete düşüren veda! Ayrılığı kimse tahmin edemezdi

Ozan Akbaba, Fatih Hürkan, Adnan Biricik ve Erdal Andiz Ünal gibi isimlerin ardından ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ailesinden bir üye daha eksilecek.

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, izleyicilerini şaşkına çeviren bir veda ile gündeme geldi. Kadrodan ayrılan oyuncunun bu kararı, herkesi şaşırtmayı başardı.

Dizinin takipçileri uzun süredir heyecanla bekledikleri yeni bölümde büyük bir sürprizle karşılaştılar. Kadroya veda eden oyuncunun bu ani kararı, izleyiciler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Oyuncunun ayrılışı, dizinin geleceği hakkında da merak uyandırdı. Haziran ayında sezon finali yapması beklenen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümleri ise Eylül'de ekranda olacak.

Ben Bu Cihana Sığmazam'da hayrete düşüren veda! Ayrılığı kimse tahmin edemezdi - Resim : 1

HİKAYESİ RESMEN SONA ERDİ

Haber7.com'daki habere göre; ATV'nin büyük ilgi gören dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Emir Gardaşov, Olcay Kiremitçioğlu, Hüsnü Candal ve Burhan Şavlı gibi karakterlerden sonra bir karakterin daha hikayesi sona erdi. Üstlenmiş olduğu ‘Erman Barka’ karakteriyle izleyenleri etkisi altında bıraktıran Levent Özdilek, Ben Bu Cihana Sığmazam’la yollarını resmen ayırıyor.

Daha önce Kuruluş Osman’da ‘Tekfur Basileus’ ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da ise ‘Pudra Hakkı’ karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Levent Özdilek, Ben Bu Cihana Sığmazam’ın oyuncu kadrosuna veda edecek.

1967 yılından bu yana oyunculuk kariyerini sürdüren ve çeşitli tiyatro oyunları, sinema filmi ve dizi projesinde yer alan Levent Özdilek’in ayrılığı ekran başındakilere hüsran yaşattı. Bilindiği üzere televizyon ekranlarının aranan siması Özdilek geçmiş dönemde Haziran Gecesi, Kavak Yelleri, Adı Mutluluk, Eşkıya Dünyaya Hükümdar, Meleklerin Aşkı, Kırmızı Oda, Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman, Müjdemi İsterim ve Prens gibi yapımlarda kameralar karşısına geçmişti.

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