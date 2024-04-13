Finali kesinleşen Kanal D dizisinde neler oluyor? Kadroya yeni bir isim geldi...

Yargı dizisi, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı başarılı bir yapım olarak dikkat çekti. Ancak dizi, kısa bir süre sonra final yapmaya hazırlanıyor. Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın final kararı izleyicileri üzecek olsa da, final bölümlerine damga vuracak bir gelişme yaşandı.

Flaş bir isim, Yargı dizisinin final bölümlerinde konuk oyuncu olarak yer alacak. Bu ismin kim olduğu da belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ay Yapım’ın Kanal D’de ekrana gelen Emmy ödüllü dizisi “Yargı”nın 95. bölümde veda etmesi planlanıyor.

“Yargı” dizisi bayram tatili sonrası yarın yeni bölümüyle seyirciyle buluşacak. Ali Bilgin ve Beste Sultan’ın yönettiği dizinin yarınki bölümü yine nefes kesecek. Güçlü kalem Sema Ergenekon’un yazdığı bol ödüllü dizi konuk oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Diziye yakında genç yıldız Ebru Helvacıoğlu konuk olacak.

Fenomen dizinin 90 ve 91. Bölüme renk katacak olan Ebru Helvacıoğlu “Serap” rolüne hayat verecek. 95. Bölümde yine çok konuşulacak bir finalle veda edecek olan dizinin son bölümünün 26 Mayıs’ta ekrana gelmesi planlanıyor.