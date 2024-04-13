Sivaslılar nohut yemeğini böyle hazırlıyor... Kabuklanma ve gaz sorunu oluşmuyor

Etli nohut yemeği, Türk mutfağında sıkça yapılan ve sevilen bir yemektir. Genellikle kuru nohut ile hazırlanan bu yemek, et ile birlikte pişirilerek lezzetlendirilir. Yemeğin ana malzemeleri arasında nohut, et, soğan, domates, biber ve baharatlar bulunur. Yemeğin pişirilme süreci ise genellikle uzun sürer ve kısık ateşte etin ve nohutun lezzetlerinin birbirine geçmesi için beklenir. Sonuç olarak, etli nohut yemeği besleyici ve lezzetli bir seçenek olup, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Sivas usulü etli nohut yemeği ise klasik tariflerden biraz daha farklıdır. Birçok Sivaslı etli nohut yemeği yaparken mutlaka yemeğe kuyruk yağı ekler. Kuyruk yağı sayesinde nohut yemeği çok daha lezzetli olur.

İşte etli nohut yemeği pişirirken uygulamanız gereken tarif...

Malzeme Listesi

2 su bardağı nohut

Bir çay bardağı buğday

Bir yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay kaşığı toz biber

Bir yemek kaşığı biber salçası

Bir çay kaşığı kuru nane

500 gram dana kırmızı et

1 yemek kaşığı kuyruk yağı

SİVAS USULÜ NOHUT YEMEĞİNİN TARİFİ

Bir tencerede akşamdan ıslanmış nohutları kaynatın. Ardından altını kapatın.

Bir tavaya eti yıkayıp koyun üzerine tuz dökün.

İlk kaynamada suyu lavaboya döküp yeniden su doldurun ve kaynatın.

Böylece nohut yemeğinin son halinde suyunun rengi bozulmamış olur.

Akabinde etin üzerine tereyağını salçayı ve baharatları ekleyin.

Dilerseniz 2 diş sarımsakta rendeleyin.

Karıştırdığınız karışımı akabinde nohutun üzerine ilave edin göz kararı suyu azsa su ilave edip kaynatmaya devam edin.

Son olarak güveç kabına boşaltıp fırına verin. Bu lezzetini katlayacak. Yemeğinizi bulgur pilavı veya pirinç pilavıyla servis edebilirsiniz.