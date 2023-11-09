Sivas yöresine ait Divriği pilavına lezzet katıyor! Sırrını bilen kişi sayısı çok az

Divriği pilavı, Sivas mutfağının en lezzetli yemeklerinden biridir. Pirinç, nohut ve etin bir araya gelmesiyle oluşan bu yemek, içerisindeki kızarmış kadayıf ile de harika bir tat bırakır. Divriği pilavı yapmak isteyenler için tarifimiz oldukça basit ve kolay uygulanabilirdir. İşte o tarif

Sivas yöresine ait Divriği pilavına lezzet katıyor! Sırrını bilen kişi sayısı çok az

Divriği pilavı, özel günlerde sunulan ve Sivas mutfağına ait olan bir tariftir. İki aşamalı olarak hazırlanan bu lezzetli yemekte, kadayıf kullanılarak pilavın kaplaması oluşturulur. Divriği pilavı yapılırken dikkat edilmesi gereken püf noktaları bulunmaktadır. Bu nedenle, evinde bu nefis yemeği yapmak isteyen vatandaşlar için doğru malzemelerin kullanımı ve doğru yapılış teknikleriyle ilgili bilgileri derledik. Divriği pilavı tarifi için gerekli olan malzemeleri temin ettikten sonra, yapım aşamalarını takip ederek özel günlerinizde sevdiklerinize bu lezzetli yemeği sunabilirsiniz.

İŞTE DİVRİĞİ PİLAVININ TARİFİ

Malzemeler


500 gram kuzu eti

2 su bardağı pirinç

3 kaşık sıvıyağ

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tarçın

1 adet küp şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 çay bardağı kuş üzümü

1/2 su bardağı kabuksuz badem

1 çay bardağı haşlanmış nohut

250 gr kadayıf

2 kaşık tereyağı

DİVRİĞİ PİLAVI YAPILIŞI

Sivas yöresine ait Divriği pilavına lezzet katıyor! Sırrını bilen kişi sayısı çok az - Resim : 1
Kuzu etleri tavada az yağ ile kavrulur. İçerisine tuz ve karabiber ilave edilir.

Pilav için tencereye sıvıyağ eklenir ve içerisine bademler eklenerek kavrulur. Daha sonra pirinç atılır ve kavrulmaya başlanır. Bu işlem devam ederken içerisine tuz ve karabiber ilave edilir.

Kuş üzümleri de tencereye konulur ve nohut da eklenir. Kısık ateşte pişirilen pirinç, ara ara kontrol edilir. Pişen pilav dinlendirildikten sonra içerisine kuzu etleri eklenir.

Isıya dayanıklı bir borcam içerisine tereyağı sürülür. Daha sonra kadayıf içerisine yerleştirilir. Bir tavada tereyağı eritilir ve daha sonra kadayıfın üzerine dökülür.

Borcamın orta kısmına pilav yerleştirilir ve üzeri kadayıfla kaplanır. Daha sonra fırında 200 derecede pişirilir ve servis edilir.

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