Limondan 2 kat verim alma yöntemi! Limonun suyu iki kat fazla çıkıyor

Ulusalpost'un aktardıklarına göre; Limondan 2 kat fazla su çıkarmak mümkün. İlk olarak, limonun suyunu daha fazla çıkarmak için, limonu önceden mikrodalgada ısıtabilirsiniz. Limonu 10-15 saniye boyunca mikrodalgada ısıttıktan sonra, daha fazla suyunun çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Bir diğer teknik ise, limonu rulo haline getirmektir. Bunun için, limonu masanın üzerinde yuvarlayarak rulo şekline getirin. Daha sonra, bıçak yardımıyla rulo halindeki limonu kesin. Bu sayede, limonun içindeki suyu daha fazla çıkarabilirsiniz.

Ayrıca, limonun suyunu çıkarmak için, limonu sıcak su dolu bir kaba batırabilirsiniz. Limonu sıcak su dolu kabın içinde 1-2 dakika beklettikten sonra, daha fazla suyunun çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Son olarak, limonun suyunu daha fazla çıkarmak için, limonu sıkarken bir çatal yardımıyla bastırabilirsiniz. Bu sayede, limonun içindeki tüm suların sıkılmasını sağlayabilirsiniz.

LİMONLU SU NEDEN İÇİLMELİDİR?

Limonlu içecekler, sağlığa birçok fayda sağlayan doğal bir içecek seçeneğidir. Limonun yüksek C vitamini içeriği, bağışıklık sistemi fonksiyonlarına katkı sağlar ve vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırır. Ayrıca, limonlu içecekler, sindirim sistemi sağlığına da katkı sağlar. Limonun asitliği, mide asidinin üretiminde düzenleyici bir etkiye sahiptir ve mide yanması ve şişkinlik gibi sindirim sorunlarını azaltabilir. Limonlu içeceklerin tüketimi ayrıca, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur ve böylece cildin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Bu nedenle, limonlu içeceklerin düzenli olarak tüketilmesi, sağlıklı bir yaşam tarzının bir parçası olmalıdır.