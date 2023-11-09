Artık o isim de geliyor... Kızılcık Şerbeti dizisine yeni oyuncu! Show TV iddiaları doğruladı

Cuma günleri iki dizi yarışıyor. Yalı Çapkını dizisi ile Kızılcık Şerbeti dizisi. Kızılcık Şerbeti dizisine peş peşe yeni isimler katılıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cuma akşamları seyirciyi ekran başına toplayan "Kızılcık Şerbeti" heyecan yaratan senaryosuyla reyting rekoru kırıyor.

“Kızılcık Şerbeti” dizisi yarın ekrana gelecek bölümüne güzel bir oyuncu konuk oluyor. Ketche’nin yönetmen koltuğuna oturduğu diziye Özlem Leman Davran konuk oluyor. Davran fenomen dizide “Gonca” rolüne hayat verecek. Gonca dizide Ömer’in (Barış Kılıç) arkadaşı olarak hikâyeye renk katacak ve dizide 2 bölüm rol alacak.

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin yarın akşamki bölümünde tansiyon yeni olaylarla tavan yapacak, Doğa (Sıla Türkoğlu) Fatih (Doğukan Güngör) çiftinin ilişkisindeki gerginlik başka bir boyut kazanacak. Fatih’in eşinin boşanma avukatıyla görüştüğünü öğrenmesi işleri iyice karıştıracak. Kıvılcım’dan ayrılan Ömer, Gonca’yla yemeğe çıkacak, Alev (Müjde Uzman) ve Rüzgâr’ın (Yiğit Kirazcı) nişanı çekişmeli geçecek.

KALICI OLABİLİR

Öte yandan iddiaya göre güzel oyuncunun dizide kalıcı olabileceği de öne sürülüyor. Seyircilerin yorumlarına göre Show TV yeni bir karar verebilir

SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti dizisinin Mayıs 2024 tarihinde sezon finali yapması bekleniyor.