Uyurken Başucunda Su Bulunduranlar Dikkat: Uzmanlardan Kritik Uyarı Geldi
Birçok kişi, yatmadan önce gece su ihtiyacı için başucuna su koymayı tercih ediyor. Fakat uzmanlar, bu durumun sağlık açısından olumsuz sebepleri konusunda uyarılarda bulunuyor. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Gece uykusundan uyanıp su içme ihtiyacı hisseden birçok kişi, yatağının başucuna bir bardak su koymayı alışkanlık haline getirmiş durumda. Ancak uzmanlardan bu konuda dikkat çeken bir uyarı geldi. Peki, gece başucuna su bırakmanın sağlık açısından sakıncaları neler? İşte detaylar...
TOZ VE MİKROPLARI ÇEKİYOR
Birçok kişi, gece susadığında kolayca erişebilmek adına yatağın yanına su bırakmayı tercih eder. Ancak uzmanlara göre, açıkta bırakılan su zamanla çevredeki toz ve mikropları çekebilir ve bu durum suyun kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca bir yudum alındıktan sonra bardakta kalan su, ağızdan gelen bakterilerle kirlenme riski taşır.
BAŞUCUNUZA AĞZI KAPALI CAM ŞİŞE TERCİH EDİN
Uzmanlar, bu olumsuz etkilerden korunmak için başucuna kapalı cam şişede su koymayı öneriyor. Cam şişe, suyun tadını ve kalitesini daha uzun süre muhafaza ettiğinden, suyu taze tutarken, sağlık açısından da daha olumlu etkilere neden oluyor.