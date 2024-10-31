Uyurken Başucunda Su Bulunduranlar Dikkat: Uzmanlardan Kritik Uyarı Geldi

TOZ VE MİKROPLARI ÇEKİYOR

Birçok kişi, gece susadığında kolayca erişebilmek adına yatağın yanına su bırakmayı tercih eder. Ancak uzmanlara göre, açıkta bırakılan su zamanla çevredeki toz ve mikropları çekebilir ve bu durum suyun kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca bir yudum alındıktan sonra bardakta kalan su, ağızdan gelen bakterilerle kirlenme riski taşır.