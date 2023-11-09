ATV'nin Safir dizisi adres değiştirdi! Seyircileri şaşkına çeviren gelişme

ATV ekranlarında yayımlanan Safir dizisi izlenme rekorları kırarken şimdi de başarısını bir adım daha ileri taşıyarak yurt dışına satıldı.

atv’nin yeni sezona damga vuran dizisi Safir’in Romanya’ya satışı gerçekleşti. Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncularıyla Rumen televizyon yöneticilerinin ilgisini çeken Safir dizisi, Ekim ayında Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleşen Mipcom fuarında tanıtılmasının hemen ardından Antena TV kanalına lisanslandı. Mipcom fuarında büyük ilgi gören Safir dizisi, uluslararası kanallar ve platformlar tarafından merakla takip ediliyor. Avrupa yolculuğu başlayan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül paylaşıyor.

SAFİR DİZİSİNİN HİKAYESİ HAKKINDA BİLGİLER



Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ekrana gelen Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Gülsoy Ailesi'nin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor.

Safir dizisi gerçek hikaye mi?



Safir dizisi gerçek hikayeden uyarlama mı? Her bölümüyle büyük bir heyecan yaratan atv'nin yeni dizisi Safir, benzersiz bir hikayeyle ekrana geliyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanmayan dizi, herkesin yaşayabileceği büyük aşkları barındırıyor. Yapımını NTC Medya'nın üstlendiği Safir dizisi, dram türüyle öne çıkıyor.