Antikacıların Yeni Gözdesi Bu Ütüler Oldu: Evinde Olan Yaşadı
Antika meraklılarının gözdesi haline gelen eski ev eşyaları arasında bir dönem her evde bulunan kömürlü ütüler dikkat çekiyor. Geçmişte evlerin olmazsa olmazlarından biri olan bu ütüler, şimdi nostaljik değeriyle antikacılar ve koleksiyonerler arasında popülerlik kazanmış durumda. Teknolojik gelişmelerle yerini modern ütülere bırakan kömürlü ütüler, bugün antika kategorisinde yüksek fiyatlarla alıcı buluyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
Geçmişte hemen her evde bulunan kömürlü ütüler, bugün antikacıların ve koleksiyonerlerin peşine düştüğü nostaljik eşyalar arasında yer alıyor. Teknolojik gelişmelerle birlikte evlerdeki yerini daha modern ütülere bırakan kömürlü ütüler, artık antika olarak değerlendiriliyor ve geçmişe duyulan özlemin sembollerinden biri haline geldi.
KÖMÜRLE ÇALIŞIYOR
Kömürle ısıtılarak kullanılan ve dönemin teknolojisini yansıtan bu nostaljik ev eşyaları, Türkiye’de uzun yıllar boyunca geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etti. Bugün, özellikle tarihsel değeri yüksek eski eşyalar arasında sayılan kömürlü ütüler, antikacı raflarında koleksiyoncuların ilgisini çeken parçalar olarak öne çıkıyor.
ANTİKACILAR BU FİYATA ALIYOR
Özellikle eski dönem ev yaşamının izlerini taşıyan bu ütüler, antika pazarı için önemli bir yere sahip. Antikacılarda fiyatları 1500 ile 2500 TL arasında değişen kömürlü ütüler, özellikle evlerinde nostaljik parçalara yer vermek isteyenlerin ilgisini çekiyor.
Eski ev eşyalarına olan ilginin artmasıyla, kömürlü ütüler yalnızca antikacılarda değil, çevrimiçi platformlarda da satışa sunulmaya başladı. Geçmişin günlük yaşantısına dair ipuçları sunan bu nostaljik parçalar, geçmişteki ev hayatını hatırlatırken aynı zamanda koleksiyon değeri taşımasıyla antikacılar ve koleksiyonerlerin radarında kalmayı sürdürüyor.