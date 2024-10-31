Antikacıların Yeni Gözdesi Bu Ütüler Oldu: Evinde Olan Yaşadı

Geçmişte hemen her evde bulunan kömürlü ütüler, bugün antikacıların ve koleksiyonerlerin peşine düştüğü nostaljik eşyalar arasında yer alıyor. Teknolojik gelişmelerle birlikte evlerdeki yerini daha modern ütülere bırakan kömürlü ütüler, artık antika olarak değerlendiriliyor ve geçmişe duyulan özlemin sembollerinden biri haline geldi.