Tam bir zihin açıcı... 1 tatlı kaşığı bile beyne hemen etki ediyor ve hafızaya iyi geliyor

Osman Müftüoğlu'unun güçlü bir bellek için önerdiği 3 baharat sosyal medyada olay oldu.

Tam bir zihin açıcı... 1 tatlı kaşığı bile beyne hemen etki ediyor ve hafızaya iyi geliyor

Osman Müftüoğlu, sağlıklı beslenme konusunda uzun yıllardır yaptığı çalışmalarla tanınan bir uzmandır. Son zamanlarda, güçlü bir bellek için önerdiği 3 baharat konusunda oldukça ilgi çekici bilgiler verdi..

ZERDEÇAL

Bellek gücünü artırmak için önerdiği baharatlar arasında ilk sırada zerdeçal yer almaktadır. Zerdeçal, antioksidan özellikleriyle bilinen ve beyin sağlığını destekleyen bir baharattır. Aynı zamanda iltihap önleyici özelliğiyle de bilinen zerdeçal, beyin fonksiyonlarını olumlu yönde etkileyebilir.

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SAFRAN

Müftüoğlu'nun güçlü bellek için önerdiği diğer bir baharat ise safrandır. Safran, antioksidan ve antidepresan özellikleriyle bilinirken, yapılan araştırmalar safranın bellek ve zihinsel performansı artırıcı etkilere sahip olabileceğini göstermektedir.

KİMYON

Son olarak, kimyon da güçlü bir bellek için önerilen baharatlar arasındadır. Kimyonun antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri bulunmaktadır. Ayrıca, kimyonun beyin sağlığına olumlu etkileri olduğu düşünülmektedir.

Tam bir zihin açıcı... 1 tatlı kaşığı bile beyne hemen etki ediyor ve hafızaya iyi geliyor - Resim : 2

ARAŞTIRMALAR DOĞRULUĞUNU KANITLADI

Alman bilim adamları tarafından yapılan ve 'Stem Cell Research and Therapy' dergisinde yayımlanan bir araştırma, zerdeçalda bulunan bir maddenin, beynin iyileşmesinde rol alan sinir hücrelerinin gelişimine yardımcı olduğunu gösterdi.

Araştırmacılara göre günde 1 çay kaşığı zerdeçal tüketmek bile beyni korumaya yetiyor.

Zerdeçalı yoğurtla birlikte tüketebilirsiniz. İşte işinize yarayacak o tarif;

1 kase yoğurt

1 tatlı kaşığı zerdeçal

İki malzemeyi karıştırıp gece uyumadan önce tüketebilirsiniz:

Dip Not: Bu tavsiye amaçlıdır. Zerdeçal duyarlılığı bulunanların tüketmeleri önerilmez.

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