Daha lezzetli olsun diye otel aşçıları ete ekliyormuş; Birçok kişi bilmiyordu

Çoğu insan günlük hayatta yemeklerin hazırlanma sürecine pek dikkat etmez. Ancak, yemeğin lezzetini belirleyen unsurlardan biri de kullanılan baharatlardır. Özellikle et yemeklerinde hangi baharatların kullanıldığı, yemeğin lezzeti üzerinde büyük etkiye sahiptir.

Otel aşçıları, et pişirirken özenle seçtikleri baharatlarla yemeğin lezzetini arttırmayı hedefler. Özellikle kimyon ve defne yaprağı, ete harika bir lezzet katar. Kimyonun hafif acımsı ve baharatlı tadı, et yemeklerine karakteristik bir lezzet katar. Ayrıca defne yaprağının da ete hoş bir aroma ve tat kattığı bilinmektedir. Bu nedenle, aşçılar tarafından bu iki baharat sıkça tercih edilir.

Antrikot Nasıl Pişirilir?



Öncelikte antrikot yapımında taze et kullanmak çok önemlidir. Böylece etiniz daha lezzetli olacaktır.

Antrikotun lezzetini arttırmak için, mutlaka marine etmek gerekir. Marine işlemi için etin iki tarafına da zeytinyağı sürün.

Ardından karabiber ve tuzla etinizi ovun. Daha sonra bir kabın içine alıp üzerini kapatarak buzdolabında 1 saat bekletin.

Marine işlemi için sarımsak, biberiye, kekik gibi malzemeler kullanabilir veya et marinasyon soslarından yararlanabilirsiniz.

Eti buzdolabında dinlendirdikten sonra oda sıcaklığında 5 dakika bekletin.

Bu esnada izli tavayı veya demir döküm tavayı ocağın üzerine alarak ısıtın. Tavayı orta ateşte ısıttıktan sonra etinizi tavanın içerisine koyun.



Ocağı yüksek ateşe getirin ve bir tarafını 2, diğer tarafını 2, toplamda 4 dakika olmak üzere etinizi mühürleyin.

Daha sonra eti tavanın içinde önceden ısıtılmış 200 dereceli fırına atın.

Az pişmiş et için 4 dakika, orta pişmiş için 6 dakika, çok pişmiş et için 10 dakika pişirmeniz yeterlidir.

Bu süreler 200 gramlık orta kalınlıktaki antrikotlar için geçerlidir.

Eti fırında pişirdikten sonra kesme tahtasının üzerine alın ve 5 dakika dinlendirin. Daha sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Kaynak: Gercekgundem.com, lezzet.com.tr