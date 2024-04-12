İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü yeni anlaşmaya imza attı! Kimse beklemiyordu

Reklam firmaları İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü'nün peşine düşmüş durumda. Çok sayıda firmadan teklif alan İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü şimdi de mevcut anlaşmalarından birini uzattı.

YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

Kanal D ekranlarında yayımlanan dizi sayesinde büyük bir yükseliş kaydeden Hazar Ergüçlü son dönemin en çok aranan isimleri arasında yer alıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hazar Ergüçlü bu sezon Yılmaz Erdoğan’ın yazıp başrolünü oynadığı “İnci Taneleri” dizisinde hayat verdiği Dilber rolüyle gündemden düşmüyor.

Hazar Ergüçlü “İnci Taneleri” dizisiyle kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Oyunculuğu kadar dizideki dans sahnelerindeki performansıyla gündem olan Ergüçlü, Elif Erol’un hazırladığı koreografileri başarıyla uyguluyor. Diziyle ilgili gelen geri dönüşlerden çok mutlu olan Ergüçlü, geçen günlerde yüzü olduğu ünlü ayakkabı markasıyla reklam anlaşmasını yeniledi.

Hazar Ergüçlü, Elle Shoes’un bir yıl daha reklamlarında görev alacak. Başarılı oyuncu markanın yeni tanıtım çekimleri için de geçen günlerde kamera karşısına geçti.

SEZON FİNALİ BELLİ OLDU

Öte yandan Kanal D ekranlarında yayımlanan İnci Taneleri dizisinin haziran ayında sezon finali yapacağı öğrenildi.