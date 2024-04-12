Star TV dizisi Yalı Çapkını'nın yeni adresi belli oldu... Anlaşma duyuruldu

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrol oyuncusu olduğu Yalı Çapkını dizisi bir ülkede daha yayımlanacak. Dizinin yeni adresi belli oldu

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Star TV dizisi Yalı Çapkını'nın yeni adresi belli oldu... Anlaşma duyuruldu

Türk dizilerinin yurt dışı başarısı artarak devam ediyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrol oyuncusu olduğu Yalı Çapkını dizisinin yeni adresi duyuruldu. Televizyongazetesi.com'da yayımlanan haberde; Yalı Çapkını dizisinin yurt dışı başarısından söz edildi. Dizi, Türkiye'de gözden düşerken yurt dışında büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Yalı Çapkını dizisinin yurt dışında birçok ülkede yayınlanmaya devam etmesi ve satışların da hızla sürmesi dikkat çeken bir detay oldu.

Star TV dizisi Yalı Çapkını'nın yeni adresi belli oldu... Anlaşma duyuruldu - Resim : 1

Dizinin en son yayınlanacağı ülke olarak Peru’nun ismi basına yansıdı. Peru’da yayın yapan Latina Televisión kanalında dizinin 29Nisan’dan itibaren izleyicilerle buluşacağı gelen bilgiler arasında.

Cuma akşamları Türkiye’de yeni bölümleri yayınlanmaya devam edilen Yalı Çapkını dizisinin hikayesine yönelik olarak eleştiriler de sosyal medyada sürekli gündeme getiriliyor.

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Reytinglere bakıldığı zaman Yalı Çapkını dizisinin Türkiye’de gözden düşmekte olduğunu görmekteyiz. Dizinin reytingleri ortalama seviyelere kadar geriledi. Geçen sezonun en iyi çıkışını yapan ve çift haneli reytingler alarak milyonları ekrana taşıyan bir yapımın geldiği durum çok düşündürücü.

Türkiye’de reytingleri düşen, izleyici ilgisini kaybetmekte olan Yalı Çapkını dizisine yurt dışında gösterilen ilgi gerçekten bir başarı hikayesi olarak gözüküyor.

Yalı Çapkını, dünya çapında 120’den fazla bölgeye lisanslandı. Dizinin uluslararası dağıtımını üstlenen Eccho Rights, üçüncü sezonun da olacağı bilgisini vermişti. Ancak dizinin düşen reytingleri ve büyük eleştiri alan hikayesine bakıldığı zaman 3. sezon başarı mı olur yoksa çok fazla eleştiriye mi konu edilir şimdiden bilmek mümkün değil.

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