Yalı Çapkını dizisinden üzücü haber; Ekrana veda edeceği tarih

Yalı Çapkını adlı dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı biliniyordu. Ancak dizinin 7 bölüm sonra sezon finali yapacağı konusu izleyicileri şaşırttı. Star TV kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sezon finali bölümüyle birlikte dizinin ikinci sezonunun sona ereceği belirtildi. Yalı Çapkını dizisinin 3.sezonu ise Eylül ayında ekranda olacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ile Binnur Kaya’nın başrolde olduğu Yalı Çapkını, 65. bölümü ile bu akşam 20.00’de Star’da.

Bu akşamı ekrana gelecek Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün konusu şöyle;

Yataktaki manzara ev halkının kanını dondururken, güvenliğin işini yeterince iyi yapmadığına düşünen Ferit, Abidin'e çok öfkelenir. Hattuç ise geçmişteki bir anıyı anlatarak esas tehdit edilmek istenen kişinin kendisi olduğunu söyler. Yaşanan bu olaydan etkilenen Hattuç, kimsenin zarar görmemesi için evde sıkı yönetim ilan eder. Ökkeş'in ölüm haberi Akın'ın intikam planları yapmasına neden olur. Kötü gelişmeleri engellemek isteyen Ferit ve Akın karşı karşıya gelir. Seyran'ı elinden geldiğince mutlu etmeye çalışan Ferit, ona büyük ve anlamlı bir sürpriz hazırlar. İkili gelecekteki güzel günler için çabalamayı sürdürürken, Akın bu mutluluğu bozacak büyük bir plan için harekete geçer.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya’nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Taro Tekin Emir, Turgut Tunçalp, Sezin Bozacı, Buse Buçe Kahraman, Öznur Serçeler, Toprak Sağlam, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay, Gülen Gedikoğlu gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Kaynaklar: Dizidoktoru, Gerçek Gündem