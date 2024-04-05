Çöp diye atıyorduk! Kaynatıp 1 çay bardağı içilirse o sorundan eser kalmıyor

Mısır püskülü, mısırın olgunlaşmış kısımından ayrılan ve genellikle atık olarak değerlendirilen bir bitki kısmıdır. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, mısır püskülünün sağlık üzerinde birçok olumlu etkisinin olduğunu ortaya koymuştur.

Mısır püskülü, içerisinde yüksek miktarda antioksidan, lif, vitamin ve mineral bulundurur. Bu özellikleri sayesinde birçok sağlık sorununun önlenmesine yardımcı olabilir. Özellikle diyabet, yüksek tansiyon, böbrek rahatsızlıkları gibi kronik rahatsızlıkları olan kişiler için faydalı olabileceği düşünülmektedir.

Mısır püskülü ayrıca idrar söktürücü özelliği ile böbrek sağlığını destekler.

Mısır püskülünün faydaları saymakla bitmez. Ancak tüketilirken dikkatli olunması ve uzman bir hekime danışılması önemlidir. Ayrıca mısır püskülünün doğal ve organik kaynaklardan elde edilmiş olmasına özen gösterilmelidir.

MISIR PÜSKÜLÜ ÇAYININ TARİFİ

Hazır olarak satın alınabildiği gibi evlerde de yapılabilen mısır püskülü çayı, günümüzde sıkça tüketilen içeceklerden birisidir. Kolaylıkla uygulanabilen mısır püskülü çayı tarifi birkaç temel malzemeyi kapsar. Aktarlardan veya marketlerden mısır püskülü satın alan kişiler kaynamış su ile bu şifalı çayı hazırlayabilir. Bu bağlamda sıkça sorgulanan "Mısır püskülü çayı nasıl demlenir?" sorusu da şu şekilde cevaplanabilir:

İlk olarak bir bardak kaynamış suya, 1 yemek kaşığı kadar mısır püskülü ekleyin.

Kaynamış suya eklenen mısır püskülü, 10-15 dakika boyunca demleyin.

Süzülerek bir fincana konulan mısır püskülü çayı, çubuk tarçın veya bir dilim limon eklenerek içilebilir.

Faydalarından yararlanılabilmesi için bu lezzetli içeceğin, günde 1 fincan tüketilmesi önerilir.

Kaynaklar: Yeni Asır, Gerçek Gündem, Youtube.com