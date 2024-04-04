Kanal D'nin en çok izlenen dizisiydi! İnci Taneleri dizisinden erken veda...

Kanal D ekranlarında yayımlanan Yılmaz Erdoğan'ın başrollerindeki İnci Taneleri dizisinin kaç bölüm sonra sezon finali yapacağı belli oldu

Kanal D'nin en çok izlenen dizisiydi! İnci Taneleri dizisinden erken veda...

Kanal D dizisinden üzücü haber! Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisi, heyecan dolu bölümleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin ne zaman sezon finali yapacağı merak konusuydu ve sonunda beklenen açıklama geldi.

Yapılan duyuruya göre, İnci Taneleri dizisi haziran ayında sezon finali yapacak. Ancak hayranları endişelenmesin, çünkü yeni bölümler Eylül ayında tekrar ekrana gelecek.

İnci Taneleri, BKM imzalı, ilk bölümü 25 Ocak 2024 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka paylaşmaktadır.

Kanal D'nin en çok izlenen dizisiydi! İnci Taneleri dizisinden erken veda... - Resim : 1

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BAYRAM ARASI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ilk bölümünden itibaren izlenme rekorları kıran dizinin bu hafta ekrana gelecek bölümü yetişmedi. Önümüzdeki hafta da bayram nedeniyle “İnci Taneleri” yayınlanmayacak. Böylece dizi toplam 2 hafta ara vermiş olacak.

KADROYA YENİ İSİMLER

Gercekgundem.com'un edindiği bilgiye göre; Başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın paylaştığı İnci Taneleri dizisine eylül ayında yeni karakterler dahil olacak. Bu kapsamda oyuncu seçimlerinin devam ettiği de öğrenildi.

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