Çiçeklerin dibine yarım bardak dökünce bakın ne işe yarıyor? Hep israf ediyorduk

Kaynamış yumurta suyunu dökmeyin! Çiçeklere kaynamış suyu verildiğinde bakın ne işe yarıyor

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Çiçeklerin dibine yarım bardak dökünce bakın ne işe yarıyor? Hep israf ediyorduk

Kaynamış yumurta suyu, içeriğindeki besin maddeleri ve proteinler nedeniyle oldukça değerlidir. Yumurta suyunun dökülmemesi, bu değerli besin maddelerinin kaybolmasını engelleyerek daha faydalı bir şekilde kullanılmasını sağlar. Yumurta suyu, kaynatma işlemi sırasında yumurtanın kabuğundan çıkan suya denir. Bu su, yumurtanın içerisinde bulunan besin maddeleri ve proteinlerin bir kısmını içerir. Özellikle B vitaminleri, kalsiyum ve protein açısından zengin olan yumurta suyu, bitkiler için oldukça faydalıdır.

ÇİÇEKLERE VERİN

Kaynamış yumurta suyunu çiçek dibine dökün. Çiçekleri 1 haftada coşturuyor. Yapmanız gereken tek şey işte bu.

Çiçeklerin dibine yarım bardak dökünce bakın ne işe yarıyor? Hep israf ediyorduk - Resim : 1

KAYNAMIŞ YUMURTA SUYUNUN KULLANIM ALANLARI

Kireçleri yok edebilirsiniz;

Tencere ve çaydanlıklarda oluşan kireç oldukça can sıkıcı olabiliyor. Bu kireci geçirmek için çeşitli yöntemler aranıyor. Aslında kireci geçirmenin yöntemi basit bir kabın içerisine yumurta kabuklarını alıp kaynatın. İçine biraz sirke dökün. Bu yöntem kirecin hızla geçmesini sağlayacaktır.

Saçlarınızı canlandırabilirsiniz;

Herkes sağlıklı görünen ve hızlı uzayan saçlara sahip olmak istiyor. Bunun temelinde sağlıklı beslenmek gerekiyor. Yumurta saçı besleyen en etkili besinler arasında bulunuyor. İçten beslediğiniz saçınızı dışarıdan da haşlanmış yumurta suyuyla parlatabilirsiniz. Bu su saçlarınızın çok daha güçlü ve parlak olmasını sağlayacak.

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