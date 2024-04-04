Tatlıcıdan almanıza gerek yok! Evde pastane usulü baklavanın püf noktası

Bugün sizlere pastane usulü baklava tarifini paylaşacağız. Bu tarifle hazırlayacağınız baklava, aynı pastanelerdeki gibi olacak ve misafirlerinizi mest edecek.

Baklava, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Özellikle pastanelerdeki lezzetini evde yakalamak herkesin hayalidir. Ancak endişelenmeyin, sizlere pastane usulü baklava tarifini adım adım anlatacağız. Bu tarifle hazırlayacağınız baklava, aynı pastanelerdeki gibi olacak ve sevdiklerinizi mest edecek.

EV YAPIMI BAKLAVA TARİFİ

MALZEMELER



100 gram tereyağı

Yarım bardak sıvıyağ

Yarım çay bardağı süt

1 yumurta

1 yemek kaşığı sirke

1/4 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay bardağı su

4 bardak un

1 bardak nişasta

Şerbeti için:



3 damla limon suyu

2 bardak şeker

2 bardak su

İçine:



300 gram Antep fıstığı

250 gram tereyağı

TARİF



Hamuru hazırlamak için yağları, sütü, sirkeyi, tuzu, yumurtayı ve suyu bir kapta birleştirip karıştırın.

Unu da yavaş yavaş ekleyip yoğurun.

Hamurdan 24 eşit parça beze elde edin ve un serili tezgaha dizin.

Bol bol nişasta kullanarak bezeleri açın.

Bezeleri yarım saat kadar üzeri örtülü dinlendirin.

Açmaya devam edin ve tepsinizin boyutlarına uyacak kadar açın.

Yarısını aralarına erittiğiniz tereyağını sürerek tepsiye yerleştirin.

İç malzemesini serpin.

Geri kalan 12 yufkayı da aynı şekilde yerleştirin.

Bıçak ile enine ve boyuna keserek kareler oluşturun.

10 dakika, 180 derece fırında pişirin.

Şerbet malzemelerini bir tencerede pişirin.

Sıcak şerbeti sıcak tatlıların üzerine dökün.