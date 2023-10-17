Baklava yedikten sonra yapılan hata! Mutlaka bunu yapmalısınız. Zehre dönüşüyor

Uzmanlar baklava gibi şekerli tatlılarla ilgili uyardılar. Baklava yedikten sonra 2 bardak su içmek gerekiyor. Baklava yedikten sonra içilen şekerli Türk kahvesi veya şekerli çay tümüyle zarar içeriyor. Baklavayı zehre dönüştüren akışkanlıktan vazgeçmek gerekiyor.

Mynet.com''da yayınlanan bir haberde; Baklava yedikten sonra yapılması gereken şey paylaşıldı:

Bir yetişkin için ortalama su içme hesabı genelde yaklaşık 2 litredir. Bu hesaba göre eğer günde;2 dilim baklava yersek en az yarım litre su içmek gerekiyor. 2 dilim baklavanın kalorisi 500 kcal. Gün içerisinde fazla kalori alımı önerilmiyor. Özellikle midesinde rahatsızlığı olanların mutlaka baklava yedikten sonra yarım litre su tüketmesi gerekiyor.

GÜNDE KAÇ BARDAK SU İÇMEK GEREKİYOR?

İdeal olarak, bir yetişkinin günlük olarak ortalama 8 bardak su içmesi önerilmektedir. Ancak, bu miktar kişinin yaşına, cinsiyetine, kilosuna ve yaşam tarzına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Birçok uzman, günlük su tüketimi için "8x8 kuralı"nı önermektedir. Bu kurala göre, bir yetişkinin günde en az 8 bardak (yaklaşık 2 litre) su içmesi gerekmektedir. Ancak, bazı uzmanlar bu miktarı yetersiz bulmakta ve daha fazla su tüketimi önermektedir.

Su tüketimi miktarını belirlerken dikkate almanız gereken faktörlerden biri de yaşam tarzınızdır. Örneğin, sporla uğraşıyorsanız veya fiziksel olarak aktif bir işiniz varsa, su ihtiyacınız daha da artabilir. Ayrıca, sıcak havalarda veya yüksek rakımlarda bulunuyorsanız, vücut daha fazla suya ihtiyaç duyabilir.

Su tüketimi miktarını belirlerken ayrıca vücut ağırlığınızı da göz önünde bulundurmanız önemlidir. Genel olarak, vücut ağırlığının kilogram başına 30-40 ml su tüketilmesi önerilmektedir. Örneğin, 70 kilogramlık bir kişi için günlük su tüketimi miktarı 2100-2800 ml olmalıdır.