Çiceklerinizi coşturacak en etkili yöntemler! Açmayan Orkideyi bile açıyor

Orkide bitkisi, göz alıcı güzelliğiyle bilinen bir çiçektir ve ev ortamında yetiştirilebilmesi için belirli önlemler almak gerekmektedir. Orkide bakımı, budaması ve sulaması gibi konulara dikkat etmek, bu bitkinin sağlıklı ve güzel görünmesini sağlamak için önemlidir.

Orkide bitkisi, Anadolu coğrafyasında yetişen bir çiçek türüdür ve genellikle salonlarda ve seralarda yetiştirilir. Bu nedenle, orkide bakımı hakkında sık sık araştırma yapılır. Orkide, sadece görüntüsüyle değil aynı zamanda kokusuyla da büyüleyici bir bitkidir ve bu nedenle ev bitkisi olarak tercih edilmektedir. Bu nedenle, orkide bakımıyla ilgili ipuçlarını sizin için derledik.

Orkide bitkisi, Anadolu coğrafyası ve Kıbrıs dışında Orta Asya'da ve Afrika'da da yetişebilen bir bitkidir. Yılda iki ya da üç kez çiçek açan orkide bitkisi, ortalama olarak 3-4 ayda bir kez çiçek açmaktadır.

Orkide bitkisinin bakımı için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Öncelikle, orkide bitkisi için uygun bir saksı seçmek önemlidir. Orkide bitkisi, köklerinin hava almasını sağlayan bir saksıya ihtiyaç duyar. Bu nedenle, delikli bir saksı tercih etmek önemlidir.

mynet.com sitesindeki habere göre; Şık görüntüsü ile dikkatleri üzerine çeken orkide, bakımı en zor çiçeklerden birisidir. Doğru bakım tekniğinin uygulanması halinde orkidelerin sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamak ve çoğaltmak mümkündür. Orkide bakımı oldukça dikkat gerektirir. Sulamasından toprak değişimine, saksı seçiminden budamasına her konuda bazı hususlara dikkat edilmesi gerekir.

ORKİDE SAKSISI NASIL OLMALIDIR?



Çiçeğin bakımıyla ilgili en önemli noktalardan birisi, doğru saksı seçimidir. Orkide saksısı için şu kriterlere dikkat etmek gerekir:

Genelde yüksekliği 10-12 cm civarında olan saksılar orkide yetiştirmek için uygundur.

Eğer çiçeğin kök saldığı toprağın karışımında bir bozulma söz konusu olduysa ve orkidenin kökleri beklenenden daha hızlı geliştiyse saksıyı değiştirmek gerekir.

Orkidenin kökleri büyüse de aşırı büyük saksılara geçmemek daha doğru olacaktır.

Bir ya da iki senede bir defa saksının çiçeğe uygun olup olmadığını kontrol etmek, orkidenin sağlıklı gelişimi için yapılması gerekenlerden biridir.

ORKİDE NASIL ÇOĞALTILIR?



Evinize gelip de güzel orkidenizi görenlerin illa soracağı bir sorudur bu... Orkide nasıl çoğaltılır? Bitkilerin çiçeklerinin çoğaltılmasında farklı yöntemler kullanılır ki orkide için tavsiye edileni vejetatif yöntemdir.

Kesin sonuç vermesi için iyice gelişmiş ve çiçek açmış bir orkidenin köklerinden faydalanmak gerekiyor. Bunun için önce orkideyi bulunduğu saksıdan nazikçe çıkartın. Ardından eski kabuk ve ölü kökleri bir jilet, maket bıçağı yardımıyla temizleyin. Bıçağınızın steril olması büyük önem arz etmektedir. Temizlik işleminden sonra kökleri ikiye ayırın ve her parçayı ayrı kaplara yerleştirin.

ORKİDENİN COŞMASINI SAĞLAYAN BİLGİLER

Orkidenin ışığı çok seven bir çiçek olmadığını unutmayın. Bu bitkinin öncelikle içerisinde yer aldığı ortamı sevmesi gerekir. Dolayısıyla orkideyi aşırı gün ışığı almayan bir bölgede yetiştirmeniz daha doğru olacaktır.

Çiçeği aşırı sulamak veya sulama esnasında suyun tüm bölgelere yeterli şekilde ulaşmasını sağlayamamak orkideye zarar verir.

Bitkinin yer aldığı saksıda deliklerin bulunması ve bu deliklerin kapalı olmaması gerekir. Fazla sulama halinde suyun buralardan tahliye olması çiçeğinizin daha az zarar görmesini sağlar.

Kalitesiz toprak kullanmaktan ve çiçeği hasta bir çiçekle yakın konumda yetiştirmekten kaçının.

Orkide yetiştirirken bilmediğiniz ve kalitesiz ilaçları kullanmaktan kaçının.

Yetiştirdiğiniz orkideyi çoğaltmak isterseniz çiçeğin dalından, kökünden veya yaprağından aldığınız bir parçayı besin ve su ortamının olduğu cam bir kaba yerleştirin. Cam fanusta steril bir ortam sağlayarak çiçeği ışıktan uzak bir alanda ve yüksek nem seviyesinde yetiştirmeye başlayın. Yeni bitkiler küçük oldukları için çiçek vermeleri bir seneden uzun sürebilir.