Üreticiler binlerce ton ürün elde etti! Ancak hasattan mutsuzlar.. Tepki büyük

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Acarmantaş köyünde faaliyet gösteren narenciye üreticileri, yaşadıkları zorlu süreci dile getirdi. Türkiye'nin önde gelen narenciye üretim merkezlerinden biri olan Acarmantaş'ta, geçtiğimiz yıl kilosunu 7 liraya sattıkları limonu bu yıl 1 ile 1,5 lira arasında satamadıklarını belirtiyorlar. Mandalina üreticileri ise 150 tonluk ürünlerinden henüz 1 kilo bile satamadıklarını ifade ediyorlar. Bu durum, üreticilerin ciddi bir maddi kayıp yaşamasına neden oluyor.

ÜRETİCİLER HASATTAN MUTLU ANCAK SATIŞLARDAN DERTLİLER

ANKA haber ajansına konuşan narenciye üreticisi Hatice Köseli, "Burası Adana Kozan Acarmantaş köyü narenciye üreticiliği ile tanınan bir yer. Limonlarımızı satışa başladı fakat alıcı yok. Geçen yıl çok alıcı vardı, kilosu 7 liradan gidiyordu, 6 liradan gidiyordu fakat bu sene 1 lira, 1,5 lira arasında gidiyor ama alıcı yok. Alıcı olmadığı gibi maliyetlerimiz çok fazla, gübre fiyatları, ilaç fiyatları, yevmiyeler, 560 lira oldu yevmiyeler. İlaçlarımız çok pahalı. Limon başında kaldı, üretici perişan durumda" dedi.

"150 TON MANDALİNAM VAR DAHA 1 KİLO SATMADIM "

Mandalina üreticisi Arif Erkek ise şunları söyledi:

Şimdi bizde en çok olan okitsu (mandalina çeşidi) o da şu an başında kaldı. Alan yok satan yok. İşte narenciye üreticisi sıkıntıda. Bende şimdi 130 ton ile 150 ton arasında var daha 1 kilo satmadım. Ziraatçiye de borçluyuz, 300- 400 bin. 20-30 sene önce herkes malını kendi satıyordu şimdi bir hal yasası çıktı, malını arabana koyupta götürüp satamıyorsun.

20 liraya poşetle vatandaş alıyor pazardan ben 10 liraya şimdi malımı götürür Adana’nın semt pazarlarına girdirseler satarım ama giremiyorsun. Al sana 3 bin 500 lira ceza. Ürettiğin malı satamıyorsun. Eskiden ürettiğimizde Karadeniz Bölgesi’ne çok gittik biz. Geçen sene ben burada dalında, çarptım 4 bin liraya verdim şimdi de 1000 liraya alıcı yok.