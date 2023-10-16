Denemek için ekmişlerdi. İlk hasat başlayınca yüzlerce ürün elde ettiler...

Hatay’ın meşhur lif kabağı, Denizli’de de deneme amaçlı ekim yapıldı ve başarılı sonuçlar elde edildi. Lif kabağı, faydaları saymakla bitmeyen bir üründür ve Hatay’da yoğun olarak üretilmektedir. Bu sezon Denizli’de gerçekleştirilen deneme ekimi, beklenenin üzerinde bir verim elde edildi. Kaklık Mahallesi’nde gerçekleştirilen ekimde, yaklaşık 30 metre uzunluğa ulaşan lif kabağı bitkisi, yaprak altlarından da ürün verdi. Elde edilecek tohumlar ile gelecek yıl daha geniş alanlarda lif kabağı ekimi yapılması için kullanılacak.

Çiftçiler, her yıl düzenli olarak kullanacakları tohumları elde ederek üretimlerine devam edeceklerini belirtiler.

HER YERDEN BEREKET FIŞKIRDI

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre; Genellikle Hatay'da yetiştirilen lif kabaklarının işlemden geçirilerek bulaşık süngeri ve banyo lifi olarak kullanıldığını anlatan çiftçi Mensur Aydemir, internetten satın aldığı tohumları evinde plastik bardaklar içinde çimlendirdikten sonra Mayıs ayında tarlaya deneme amaçlı diktiğini söyledi. Yaklaşık 150 – 180 gün boyunca uzayan lif kabağı bitkisinin, yaprak altlarından ürün verdiğini belirten Mensur Aydemir, “Lif kabağıyla ilgili çok araştıra yapmıştım. İnternetten tohumlarını satın aldım, evimde çimlendirip deneme amaçlı bu yıl ilk kez tarlama diktik. Lif kabağı suyu çok seviyor.

Bakımı zor, olan lif kabakları, belli bir işlemden geçirildikten sonra doğal bulaşık süngeri ve banyo kesesi olarak kullanılabiliyor. Yaklaşık 60-70 santim uzunluğa ulaşan lif kabağının kuruyan üst kabuklarının soyulmasıyla kabak içindeki lifler ortaya çıkıyor. Lif kabakları doğala büyük yöneliş olduğu için aktarlara satılıyor.

Kabak lifleri işlendikten sonra genelde banyo kesesi ve bulaşık süngeri olarak kullanılıyor. Lif kabakları doğal olduğu ve içerisinde herhangi bir kimyasal madde bulunmadığı için cilde çok faydalı. Vücuttaki ölü derileri yok eder, kesinlikle tencereleri çizmez. Bu yıl ilk kez deneme amaçlı lif kabağı ektim. Olumlu sonuçlar aldım. Bu kabaklardan elde edeceğim tohumla seneye daha geniş sulak alanlara lif kabağı ekimi yapacağım" dedi

Kabak lifinin faydalarına da değinen Aydemir, "Cildi ölü derilerden arındırır ve hücre yenilenmesini teşvik ederek cildin yenilenmesini sağlar. - Kan akışını harekete geçirir ve cilde canlılık katar. - Sivilce ve siyah nokta izlerinin geçmesine yardımcı olur. - Siyah nokta ve sivilce oluşan bölgelere iyi gelir. Bulaşık süngeri olarak kullanıldığında kesinlikle tencereleri çizmez. Hiçbir kimyasal içermediği için çok sağlıklıdır. Kullanıma göre lif kabağının kullanma ömrü 1 -2 veya 3-4 aydır" diye konuştu.