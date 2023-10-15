Erimeyen küflenmeyen salatalık turşusunun püf noktası! Ustaların lezzet sırrıymış

Salatalık turşusu yapımı için doğru yöntem ve malzemeler kullanmak oldukça önemlidir. Piyasada kilogramı oldukça yüksek fiyatlara satılan salatalıkların yanı sıra, doğru sirke ve baharatları kullanarak evde de lezzetli turşular yapabilirsiniz. Salatalık turşusu yaparken suyun kalitesi de oldukça önemlidir. Temiz ve taze su kullanmak turşunun lezzetini arttıracaktır.

SALATALIK TURŞUSUNUN TARİFİ

Yapımı için malzemeler



2,5 kilogram turşuluk salatalık

3 su bardağı sirke

4 yemek kaşığı kaya tuzu

1 baş sarımsak

4 su bardağı su

1 tutam maydanoz

5-6 adet nohut

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı limon tuzu

2,5 litre kaynamış su



Hazırlanışı:



1. Suyu kaynatın ve içine kaya tuzunu ekleyip karıştırın. Ardından ılıması için bekletin.

2. Salatalıkları güzelce yıkayın ve kurulayın.

3. Sarımsakları ayırıp soyun.

4. 3 litrelik bir turşu kavanozu alın.

5. Salatalıkları kavanoza mümkün olduğunca az boşluk kalacak şekilde yerleştirin.

6. Boşluklara da sarımsakları ekleyin.

7. Limon tuzunu ve sirkeyi de ekleyin.

8. Kalan boşluğu hazırladığınız ılık su karışımıyla doldurun.

9. Kavanozun üzerine maydanozları yerleştirip kapağını sıkıca kapatın.

10. En son hafifçe çalkalayıp su ile sirkenin karışmasını sağlayın.

11. 10-15 gün boyunca güneş almayan kuru bir yerde beklettiğiniz turşunuz yemeye hazır hale gelecektir.

Kıtır salatalık turşusu, hem lezzetli hem de sağlıklı bir atıştırmalıktır. İçerdiği probiyotikler sayesinde sindirim sistemine de faydalıdır. Ayrıca evde yapımı ile de daha doğal ve sağlıklı bir seçenek sunar. Bu tarifimizi deneyerek siz de evde kıtır salatalık turşusu yapabilirsiniz. Afiyet olsun!