Beklenen oldu! Show TV'deki Aile'ye veda etti! Başka diziye geçti...

Show TV ekranlarında yayımlanan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerindeki Aile dizisinde veda! Sevilen oyuncu başka diziye geçti. "Aile" dizisinden "Ne Gemiler Yaktım"a flaş transfer haberi...

Beklenen oldu! Show TV'deki Aile'ye veda etti! Başka diziye geçti...

Ay Yapım Show TV için "Aile" dizisinin ardından Deniz Baysal ve Devrim Özkan'lı "Ne Gemiler Yaktım" adlı yeni bir diziye daha başlıyor. Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisi 30.bölümde final yaparak ekranlara veda edecek. Sarsıcı bir vedaya hazırlanan Aile dizisinin yerine Ay Yapım yeni bir dizi anlaşması yaptı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; “Aile” dizisinin son bölümünde “Tolga” rolüne hayat veren Mert Denizmen ölerek ekibe veda etmişti. Başarılı oyuncu Ay Yapım’ın “Aile” dizisinden ayrılıp yine aynı yapım şirketinin Show TV‘ye çekeceği yeni dizisi “Ne Gemiler Yaktım”ın kadrosuna dahil oldu. Şimdiye kadar “Gibi”, “Vatanım Sensin”, “Bizim İçin Şampiyon”, “Cinayet Süsü” gibi çok konuşulan projelerdeki etkili oyunculuğuyla adından söz ettiren Mert Denizmen “Ne Gemiler Yaktım” dizisinde “Sinan” karakterine hayat verecek.

Beklenen oldu! Show TV'deki Aile'ye veda etti! Başka diziye geçti... - Resim : 1

“Aile”de kötü bir karaktere hayat veren Denizmen, “Ne Gemiler Yaktım”da ise ters köşe yapacak ve hayat vereceği “Sinan” rolüyle zor durumda olan Yasemin’e (Deniz Baysal) bir nevi abilik yapacak. Altan Dönmez‘in yöneteceği, Banu Kiremitçi Bozkurt‘un ise yazdığı dizi yeni bir gelişme olmazsa 23 Ekim’de sete çıkacak.

YENİ AYRILIKLAR OLACAK

Öte yandan gelen bilgilere göre 30.bölüm öncesinde Aile dizisinde yeni ayrılıklar da olacak.

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