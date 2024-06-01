Liste Karamollaoğlu'na sunuldu: Saadet Partisi'nde genel başkanlık için adı geçen isimler belli oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun görevi bırakacağı ve partinin yeni genel başkanının seçileceği olağanüstü kongre 30 Haziran'da Ankara'da yapılacak.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, Saadet Partisi'nin 'Değişim ve Genişleme Kongresi' olarak tanımladığı kongrede Karamollaoğlu'nun yerine geçecek aday eğilim yoklaması ile belirlenecek.

Parti yönetimi, eğilim yoklaması için kurultay delegeleri ile il ve ilçe başkanlarından üçer isim önermesini istedi. Yönetim, iletilen isimleri tasnif etmeye başladı. İsimler en çok önerilenden başlayarak sıralandı. Liste Karamollaoğlu'na sunuldu.

KARAMOLLAOĞLU 3 YA DA 5 İSMİ MÜZAKEREYE AÇACAK

Karamollaoğlu listede en çok önerilen 3 ya da 5 ismi pazar günü Ankara'da yapılacak toplantıda değerlendirmeye açacak. Bu isimler üzerinden bir müzakere yürütülecek ve sayı 1'e düşürülmeye çalışılacak. Toplantıya partinin il müfettişleri, il başkanları ve genel idare kurulu üyeleri katılacak. Parti kaynaklarının yorumuyla bir nevi ikinci bir eğilim yoklaması yapılacak. Bu toplantıda bir uzlaşı sağlanırsa kongreye tek adayla gidilecek.

'TEK BİR ADAYIN ARKASINDA KENETLENİRSEK KONGREDEN GÜÇLÜ ÇIKARIZ'

Sürecin sağlıklı ilerlemesini umduğunu söyleyen bir parti kurmayı, “Eğer süreç sağlıklı işlerse genel başkan adayını ortak bir eğilim yoklaması ve tartışma ile belirlemiş olacağız. Ön seçimde öne çıkan bir arkadaşın arkasında kenetlenme yönünde bir çaba var. Bu kenetlenmeyi sağlarsak kongreden güçlü çıkarız” dedi.

Parti kaynakları aday belirleme süreci sağlıklı işlerse parti içi bir muhalefetin şekillenmesini ve rakip aday çıkarmasını beklemediklerini ifade etti.

'GENEL BAŞKAN'IN MİLLETVEKİLİ OLMASI AVANTAJ OLUR'

Partisinin grup toplantılarında konuşan Karamollaoğlu, milletvekili olmadığı için Genel Kurulu locadan izliyordu. Parti kaynakları, yeni genel başkanın milletvekili olmasının partinin siyasi faaliyetleri açısından avantaj olduğu görüşünde ve teşkilatın da bu yönde bir tercihte bulunmasının sürpriz olmayacağını söylüyor.

HANGİ İSİMLER ÖNE ÇIKIYOR?

Saadet kulislerine göre genel başkan adaylığı için İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Genel Başkan Yardımcıları Fatih Aydın ve Ömer Abdullah Ayhan ile İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı'nın isimleri öne çıkıyor. Kongrenin sonucunda yönetimin gençleşmesi ve parti organlarındaki kadın sayısının artması bekleniyor.

KARAMOLLAOĞLU YİK ÜYESİ OLACAK

Karamollaoğlu'nun geçtiğimiz aylarda yapmayı planladığı ancak sağlık sorunları sebebiyle ertelediği siyasi parti ziyaretlerini kongreden önce tamamlaması bekleniyor. Karamollaoğlu'nun kongreden sonra da Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak siyasete devam edeceği kaydediliyor.