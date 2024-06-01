Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk ve tek kadın başbakanı olan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, geçirdiği kalp krizi sonrasında vefat etti.

ÖZER UÇURAN ÇİLLER KİMDİR?

1937 doğumlu olan Özer Uçuran Çiller mühendis ve iş insanıdır. Türkiye'nin 22 ve ilk kadın başbakanı Tansu Çiller ile evliliğinden iki çocuğu oldu. Evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı.

Saint Joseph Fransız Lisesinde okuduktan sonra Robert Kolejde (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik tahsilini yaptı. Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazandı. 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı.

1963 yılında Tansu Çiller ile evlenen Özer Çiller, 8 yıl Amerika'da kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Eşi Tansu Çiller'in siyasete atılıp 1993 yılında ilk kadın başbakan olmasından sonra Türkiye'nin ilk "second gentleman"ı unvanını aldı. 2000'li yılların başlarından itibaren alternatif tıbba merak salan Özer Çiller'in bu konuda yayınlanmış kitapları bulunmaktadır.