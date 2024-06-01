Alkollü kazaya karışan AKP'li başkan yardımcısının kardeşine işlem yapan polislere gözaltı: "İfadelerimiz değiştirildi"

AKP'li Şemdinli Belediye Başkan Yardımcısının alkollüyken trafik kazası yapan kardeşine işlem yapan polisler gözaltına alındı. Duruma tepki gösteren CHP'li Murat Bakan, İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan olayı araştırmasını istedi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Hakkari’de AKP'li Şemdinli Belediye Başkanı Yardımcısının kardeşinin karıştığı kazada polis memurlarının görevlerini yaparken karşılaştıkları zorlukları sosyal medya hesabından paylaştı.

BAKAN'DAN YERLİKAYA'YA ÇAĞRI

Bakan, Alkollü aracıyla kaza yapan belediye başkanı yardımcısının kardeşi hakkında işlem başlatan polisin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Bakan, polislerin siyasi baskı altında kaldığını ve hak ettikleri desteği alamadıklarını belirterek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı göreve çağırdı.

Murat Bakan’ın paylaştığı bilgilere göre, Şemdinli Belediyesi (AK Parti) Belediye Başkan Yardımcısı’nın kardeşi trafik kazasına karıştı. Olay yerine gelen polis, sürücünün değiştirilmeye çalışıldığını fark etti ve gerekli işlemleri yapmak istedi. Bu sırada şahıslar polis üzerinde baskı kurmaya çalıştı ve tartışma çıktı.

Olayın büyümesi üzerine polisler, görevlerini yapmalarını engelleyen şahısları polis merkezine götürdü. İlçe Emniyet Müdürü de polis merkezine gelerek, polislerin yaptıkları işlemlerde haklı olduklarını ve gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti. Ancak şahıslar, polis merkezinde istedikleri sonucu elde edemeyince adliyeye giderek polislerden şikayetçi oldular.

POLİSLER GÖZALTINA ALINDI

Şahıslar, savcılığa başvurarak polislerin kendilerine hakaret ettiğini beyan ettiler. Olay savcılığa intikal edince, ilçe müdürü ve diğer polisler ifadeye çağrıldı. Polisler, ifadelerini imzalamadan önce okumak istediklerinde, katibin yazdığı ifade ile kendi beyanları arasında farklılıklar olduğunu tespit ettiler. Bu esnada, savcı kendisine de hakaret edildiği iddiası üzerine İlçe Emniyet Müdürü dahil üç emniyet yetkilisi hakkında gözaltı talimatı verdi.

Murat Bakan, sosyal medya paylaşımında, “Bu olayı etraflıca araştırmak ve eğer haklılarsa bu memurlara sahip çıkmak sizin görevinizdir” diyerek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslendi. Bakan, polis memurlarının siyasiler karşısında yalnız ve çaresiz hissettiklerini, kurumları ve yargı mercileri tarafından korunmadıklarını düşündüklerini belirtti.

Bakan, paylaşımında, “Ben her zaman olduğu gibi güvenlik güçlerinin yanında durmaya devam edeceğim” ifadelerine yer vererek, güvenlik güçlerine olan desteğini yineledi ve İçişleri Bakanlığı’nın konuyu inceleyerek gerekli adımları atmasını talep etti.