TRT1 Teşkilat hayranları çok üzgün! Ne zaman ekrana geleceği merak ediliyordu

Sevilen dizi Teşkilat'ın yeni sezona başlayacağı tarih açıklandı! TRT1 yönetimi sonunda kararını verdi. Dizi uzun bir süredir ekranda değildi.

TRT1 Teşkilat hayranları çok üzgün! Ne zaman ekrana geleceği merak ediliyordu

Teşkilat'ın yeni sezona başlayacağı tarih açıklandı! Teşkilat dizisi en çok sevilen diziler arasında yer alıyor. Dizi uzun süredir ekranda yoktu. Birçok dizi sezona Eylül ayında başladı. Teşkilat dizisi henüz başlamadı. Sonunda TRT1 yönetimi tarafından yapılan açıklamayla sevilen dizi Teşkilat'ın yeni sezona başlayacağı tarih açıklandı!

Dördüncü sezonu için yoğun bir hazırlık döneminin ardından sete çıkan Teşkilat, izleyicilerinin karşısına çıkmak için gün sayıyor. Dizi 22 Ekim Pazar akşamı yeni sezon ilk bölümüyle TRT 1 ekranındaki yerini alacak.

TRT1 Teşkilat hayranları çok üzgün! Ne zaman ekrana geleceği merak ediliyordu - Resim : 1

Teşkilat’ın bugüne kadar görülmeyen taraflarını yeni sezonda anlatacak dizinin fragmanı büyük heyecan yarattı. Kurulacak yeni ekip ile Teşkilat’ın operasyonları daha da diken üstü bir hal alıyor.

Teşkilat’ın kadrosunda Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu, İlker Kızmaz, Ceyhun Mengiroğlu, Serdar Yeğin, Tuğçe Açıkgöz, Ebru Nil Aydın , Melisa Akman ve Cengiz Bozkurt yer alıyor.

TRT1 Teşkilat hayranları çok üzgün! Ne zaman ekrana geleceği merak ediliyordu - Resim : 2

Yeni sezonda oyunu bozmaya değil oyun kurmaya hazırlanan ‘Teşkilat’ ekibi dişli düşmanlar karşısında varını yoğunu ortaya koyacak. Ülkeleri için canları pahasına mücadele veren ekip yeni sezonda sahada aksiyon dolu karşılaşmalar yaşarken stratejik planları da dengeleri alt üst edecek.

‘Teşkilat’ heyecan dolu dördüncü sezonuyla 22 Ekim Pazar akşamı TRT 1’de ekrana gelecek!

Kaynak: gecce.com.tr

ATV'deki sevilen dizide ayrılık! Apar topar ekrandan uzaklaştı
ATV'deki sevilen dizide ayrılık! Apar topar ekrandan uzaklaştı
Şırnak'ta çokça yetişiyor. Ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Hasadı yapılınca para yağıyor
Şırnak'ta çokça yetişiyor. Ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Hasadı yapılınca para yağıyor
Herkes evde ve işte tüketiyordu! Erikli Su ve Pınar Su hakkında soruşturma
Herkes evde ve işte tüketiyordu! Erikli Su ve Pınar Su hakkında soruşturma
ÇOK OKUNANLAR
Şırnak'ta çokça yetişiyor. Ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Hasadı yapılınca para yağıyor Şırnak'ta çokça yetişiyor. Ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Hasadı yapılınca para yağıyor
Emeklilikte prim ve yaş şartları değişti: SGK yeni listeyi paylaştı! Emeklilikte prim ve yaş şartları değişti: SGK yeni listeyi paylaştı!
Selçuk Geçer açıkladı: Dolarda yüz yılın rekoru geliyor, borcu olanların eli ayağına dolanacak! Selçuk Geçer açıkladı: Dolarda yüz yılın rekoru geliyor, borcu olanların eli ayağına dolanacak!
Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile başrolde oynayacağı filmden alacağı ücret belli oldu Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile başrolde oynayacağı filmden alacağı ücret belli oldu
Son ankette dikkat çeken sonuç: İşte Ankara ve İstanbul'da son durum! Son ankette dikkat çeken sonuç: İşte Ankara ve İstanbul'da son durum!