TRT1 Teşkilat hayranları çok üzgün! Ne zaman ekrana geleceği merak ediliyordu

Teşkilat'ın yeni sezona başlayacağı tarih açıklandı! Teşkilat dizisi en çok sevilen diziler arasında yer alıyor. Dizi uzun süredir ekranda yoktu. Birçok dizi sezona Eylül ayında başladı. Teşkilat dizisi henüz başlamadı. Sonunda TRT1 yönetimi tarafından yapılan açıklamayla sevilen dizi Teşkilat'ın yeni sezona başlayacağı tarih açıklandı!

Dördüncü sezonu için yoğun bir hazırlık döneminin ardından sete çıkan Teşkilat, izleyicilerinin karşısına çıkmak için gün sayıyor. Dizi 22 Ekim Pazar akşamı yeni sezon ilk bölümüyle TRT 1 ekranındaki yerini alacak.

Teşkilat’ın bugüne kadar görülmeyen taraflarını yeni sezonda anlatacak dizinin fragmanı büyük heyecan yarattı. Kurulacak yeni ekip ile Teşkilat’ın operasyonları daha da diken üstü bir hal alıyor.

Teşkilat’ın kadrosunda Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu, İlker Kızmaz, Ceyhun Mengiroğlu, Serdar Yeğin, Tuğçe Açıkgöz, Ebru Nil Aydın , Melisa Akman ve Cengiz Bozkurt yer alıyor.

Yeni sezonda oyunu bozmaya değil oyun kurmaya hazırlanan ‘Teşkilat’ ekibi dişli düşmanlar karşısında varını yoğunu ortaya koyacak. Ülkeleri için canları pahasına mücadele veren ekip yeni sezonda sahada aksiyon dolu karşılaşmalar yaşarken stratejik planları da dengeleri alt üst edecek.

‘Teşkilat’ heyecan dolu dördüncü sezonuyla 22 Ekim Pazar akşamı TRT 1’de ekrana gelecek!

Kaynak: gecce.com.tr