Şırnak'ta çokça yetişiyor. Ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Hasadı yapılınca para yağıyor

Cizremgazetesi.com'da aktarılan habere göre; Şırnak'ta üretilen yer fıstığı ülkenin dört bir yanına gönderiliyor.

Cizremgazetesi'ne konuşan bir üreticiye göre yer fıstığı yetiştirmek için uygun toprak, iklim ve sulama koşullarının sağlanması gerekmektedir. Ayrıca tohum seçimi, hasat zamanı ve depolama gibi konular da büyük önem taşımaktadır. Yer fıstığı yetiştiriciliği hakkında daha detaylı bilgi edinmek için uzmanlardan yardım almak önerilir.

YER FISTIĞININ 5 FAYDASI



1. Kalp sağlığına faydası: Yer fıstığı, kalp sağlığını korumaya yardımcı olan doymamış yağ asitleri açısından zengindir. Ayrıca, içeriğindeki magnezyum sayesinde kan basıncını düzenler ve kalp krizi riskini azaltır.

2. Kilo kontrolüne yardımcı olur: Yer fıstığı, protein ve lif açısından zengindir. Bu nedenle, tokluk hissi yaratır ve daha az yemek yemenize yardımcı olur. Ayrıca, metabolizmayı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olur.

3. Antioksidan kaynağıdır: Yer fıstığı, antioksidanlar açısından zengindir. Bu antioksidanlar, vücudunuzdaki serbest radikalleri temizleyerek kanser gibi birçok hastalığa karşı koruma sağlar.

4. Kemik sağlığına faydalıdır: Yer fıstığı, kemik sağlığını korumaya yardımcı olan magnezyum, fosfor ve kalsiyum gibi mineraller açısından zengindir.

5. Beyin fonksiyonlarını geliştirir: Yer fıstığı, beyin fonksiyonlarını geliştiren B6 vitamini açısından zengindir. Ayrıca, içeriğindeki folik asit sayesinde hafızayı güçlendirir ve yaşlanma sürecinde beyin fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur.