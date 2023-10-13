Herkes evde ve işte tüketiyordu! Erikli Su ve Pınar Su hakkında soruşturma

Erikli Su ve Pınar Su hakkında soruşturma şoku! Erikli Su ve Pınar Su hakkında neden soruşturma başlatıldı? Haber sitelerinde manşetten servis edilen haber kısa sürede Türkiye gündemine oturdu. Erikli Su ve Pınar Su hakkında başlatılan soruşturmayı diğer içme suyu markaları da yakından takip ediyor. Peki ama Erikli Su ve Pınar Su hakkında Rekabet Kurulu neden soruşturma başlattı. İşte Rekabet Kurulu tarafından Erikli Su ve Pınar Su hakkında başlatılan soruşturmanın detayları.

Dunya.com adresindeki habere göre; Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Rekabet Kurulunun 10.08.2023 tarihli ve 23-37/711-M sayılı kararı uyarınca ambalajlı su sektöründe faaliyet gösteren üretici/tedarikçi teşebbüslerin ürün fiyatlarını birlikte tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen önaraştırmada elde edilen bulgular Kurulun 21.09.2023 tarihli toplantısında görüşülmüş, Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak anılan teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına, 23-45/850-M(2) sayı ile karar verildi.