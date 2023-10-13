Oyuncu Sarp Akkaya herkesi çok üzmüştü! Sevindiren açıklama geldi

Evlilik hakkında her şey dizisiyle ekranlara veda eden Sarp Akkaya bu vedasıyla herkesi üzmüştü. Sevindiren açıklama geldi ve Sarp Akkaya yeniden setlere dönüyor. FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizinin kadrosuna katılan Sarp Akkaya iddiaları da doğruladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Fatih Aksoy’un patronu olduğu MedYapım’ın FOX için hazırladığı “Kopuk” dizisinin hazırlıkları sürüyor.

“Kopuk” FOX’un iddialı dizileri arasında yer alıyor. Koray Kerimoğlu’nun yönetmen koltuğuna oturacağı dizinin hikâyesi Tarlabaşı’nda geçiyor. Kaan Yıldırım “Ferhan”, Seray Kaya “Müjde” ve Biran Damla Yılmaz “Sera”, Mustafa Açılan’ın “Tan” rollerine hayat vereceği diziye çok flaş bir oyuncu daha katıldı.

Başarılı oyuncu Sarp Akkaya “Kopuk” dizisiyle el sıkıştı. Bugüne kadar “Ezel” başta olmak üzere birçok unutulmaz projeye etkili oyunculuğuyla güç katan Akkaya “Kopuk” dizisinde alanının en iyisi olan avukat Faruk rolüne hayat verecek.

SARP AKKAYA KİMDİR?



Akkaya, 13 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk kez Bizim Aile dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan Sarp Akkaya, 2001 yılında MSÜ Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu ve Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu'nun "Kaos" ve "Sonra", ardından Alchera Tiyatro Topluluğu'nun "6. Gün" ve "Devenin Hörgücü Yamuk Olur" isimli tiyatro oyunlarında oynadı. Ardından Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide canlandırdığı Servet karakteriyle tanındı, ondan sonra Ezel adlı dizide canlandırdığı Tevfik karakteri ile büyük çıkış yakaladı.

Suskunlar adlı dizide Murat Yıldırım ile başrolleri paylaştı ve dizide Sarı karakterini canlandırdı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde ise Atmaca karakterini canlandırdı. 2015 yılında Racon: Ailem İçin adlı dizide oynamış ve başrolü Mehmet Aslantuğ ile paylaşmıştır. Sarp Akkaya, oyuncu Esra Akkaya'nın kardeşidir. Ayrıca ikizi olan Kaya Akkaya da kendisi gibi oyuncudur. Aynı zamanda seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. 2010 yılında kardeşleriyle beraber AKKAdemi Tiyatro'yu kurmuştur. 2017 yılında Sinem Yalçınyaka ile nikah masasına oturdu.

Derleme: Gercekgundem.com