ATV'deki sevilen dizide ayrılık! Apar topar ekrandan uzaklaştı

Son dönemde Oktay Kaynarca gibi ünlü isimlerin yer aldığı atv'de ayrılık haberleri geliyor. Gelen habere göre Eda Nur Hancı “Ateş Kuşları” dizisine veda etti

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ATV'deki sevilen dizide ayrılık! Apar topar ekrandan uzaklaştı

BKM’nin “Çok Güzel Hareketler 2” programıyla tanınan Edanur Hancı, son olarak “Ateş Kuşları” dizisinde seyirci karşısına çıkmaktaydı. Uzun bir süredir “Ateş Kuşları” dizisinde yer alan Edanur Hancı beklenmedik bir şekilde diziye veda etti.

Geçtiğimiz günlerde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başrol oyuncusu olan Oktay Kaynarca'nın da diziye veda edeceği öne sürülmüştü. Ancak bu iddia doğru çıkmamıştı.

ATV'deki sevilen dizide ayrılık! Apar topar ekrandan uzaklaştı - Resim : 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eda Nur Hancı genç kuşağın dikkat çeken yetenekleri arasında… Türk Telekom reklamında rol alan Hancı, son olarak atv’nin Bozdağ Film imzalı dizisi “Ateş Kuşları”nda Fidan rolüne hayat veriyordu. Diziye veda eden Eda Nur Hancı, şu günlerde yeni dizi ve film görüşmeleri yapıyor. Hancı’nın rol aldığı “Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası” filmi ise 10 Kasım’da vizyona girecek. Okan Ege Ergüven’in yönetmen koltuğuna oturduğu “Gerçek bir aşkın önündeki tek büyük engel; zorlu bir görev” sloganlı filmde Eda Nur Hancı, Reşat Hacıahmetoğlu, Ömür Arpacı, Altan Erkekli, Asuman Dabak, Osman Kot, Tuna Orhan, Zeynep Eronat ve Salih Kalyon başlıca rolleri paylaşıyor.

Ateş Kuşları dizisi ne zaman final yapacak?

Öte yandan bazı haber sitelerinde Ateş Kuşları dizisi için final iddiaları dolaşıyor. Ancak henüz yapılmış bir açıklama yok.

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