Hasadına başlanınca binlerce TL kazanıyorlar! Son dönemde herkes yetiştiriyor

Yapay iklimlendirmeyle ayda 90 ton kültür mantarı üretiyorlar ve hasat başlayınca binlerce TL gelir elde ediyorlar. Kayseri'deki tesis birçok kente örnek oldu

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Hasadına başlanınca binlerce TL kazanıyorlar! Son dönemde herkes yetiştiriyor

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde modern bir tesiste, 9 milyon lira yatırımla kurulan üretim tesisinde, son teknoloji iklimlendirme sistemleri kullanılarak ayda 90 ton kültür mantarı üretiliyor. Türkiye'nin dört bir yanında satışa sunulan bu ürünler, yüksek kaliteleri ve taze lezzetleriyle müşterilerin beğenisini kazanıyor. Üretim sürecinde hijyenik koşulların sağlanması ve doğal yöntemlerin kullanılması, ürünlerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde tüketilmesini sağlıyor. Bu tesis, bölgenin ekonomik kalkınmasına da katkı sağlarken, Türkiye'nin tarım sektörüne de önemli bir destek sunuyor.

Hasadına başlanınca binlerce TL kazanıyorlar! Son dönemde herkes yetiştiriyor - Resim : 1

Gros Mantar Genel Müdürü Aykut Çaylak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Himmetdede Mahallesi'nde 2015 yılında kurulan tesislerinde yılın 365 günü aralıksız kültür mantarı yetiştirdiklerini belirtti. Yaklaşık 7 bin metrekare alan üzerine kurulan tesiste 22 üretim odası olduğunu dile getiren Çaylak, mantarın en lezzetli halinin doğada olduğunu, bu lezzeti yakalamak için yapay iklimlendirme sistemi kullandıklarını söyledi. Çaylak, üretim odalarının her birinin yapay iklimlendirmeye sahip olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Tesisimiz 600 ton kompost kapasiteli. Bu kapasite bize aylık 90 ton mantar olarak geri dönüyor. Buradaki en büyük özelliğimiz her gün taze kültür mantarı hasat ediyoruz. Ürettiğimiz mantarları stok yapmadan ulusal ve yerel marketlere aynı gün içerisinde gönderip ertesi gün tedarikçinin eline ulaştırıyoruz. En lezzetli mantar doğada yetişir. Doğadaki yağmur, güneş, nem mantar için önemli. Biz bunu yapay iklimlendirmeyle, doğadakinin en yakınını burada uygulamaya çalışıyoruz. Bunun için sürekli karbondioksit, nem, ısı oranları ölçülüyor. Bu sistemle mantarlar 24 saat kontrol altında. Günde 3 ton mantar üretiyoruz."

Kompostlar çiftçilere gübre oluyor


Çaylak, Avrupa'da mantar tüketiminin yılda 1-1,5 kilogram olduğunu, Türkiye'de ise 200-300 gram seviyelerinde bulunduğunu dile getirdi. Son yıllarda Türkiye'de de mantar tüketiminin arttığını anlatan Çaylak, üretimde zirai ve kimyasal ilaç kullanmadıklarını aktardı.

Çaylak, bu yıl Türkiye Marka Ödülleri'nde "Yılın Tarım Markası" ödülünü aldıklarını ve Mantar Üreticileri Derneği tarafından 2019 yılının örnek işletmesi seçildiklerini ifade etti.

Çevre dostu bir firma olduklarını aktaran Çaylak, hasadı biten kompostların, çevreye zarar vermemek için plastik poşetlerden ayrıldıktan sonra çiftçilere gübre olarak ücretsiz verildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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