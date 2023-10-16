O haberler doğru çıktı! TRT1 sevilen diziyi yayından alıyor... Tepki büyük

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni sezonda yer almayacak. Herkes 2024 sonunda final yapmasını beklerken TRT1 yönetimi beklenmedik bir karar verdi ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisi final yapacak. Final kararı seyircileri derinden üzdü.

EnSonHaber'de aktarılanlara göre; TRT 1 ekranlarında yayınlanan Akli Film imzalı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Sultan Alparslan'ın hayatını ele alan dizi büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştu.

Başrolünde Barış Arduç’un yer aldığı diziden, izleyicileri üzen karar geldi.

Geçtiğimiz sezonda 60. bölüm ve 61. bölüm, yeni sezona ertelenmişti. Bölümler, bu sezonun finali olarak ekrana gelecek.

Final kararı izleyicileri şaşkına çevirirken, final tarihi de belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 60. bölüm 30 Ekim’de yayınlanacak. 6 Kasım’da yayınlanacak olan 61. bölümde ise ekranlara veda edecek.

ESKİ BÖLÜMLER NE OLACAK?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin eski bölümleri TRT1'in dijital platformunda yer almaya devam edecek. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin eski bölümleri youtube üzerinde kalacak mı henüz bilinmiyor.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi kanalın en çok izlenen dizileri arasında yer almaktaydı.