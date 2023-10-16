Bunu yapanın poğaçası asla bayatlamaz! Pastaneciler hep saklamıştı

Poğaça, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak, taze yapılmış poğaçaların bayatlaması, lezzetinin kaybolmasına neden olabilir. Bu nedenle, poğaçanın bayatlamasını engellemek için bazı önemli bilgilere sahip olmak gerekmektedir. İlk olarak, poğaçaların hava almayacak şekilde saklanması gerekmektedir. Bunun için, poşet ya da kapaklı bir kutu gibi hava geçirmeyen kaplar kullanılabilir. Ayrıca, poğaçaların buzdolabında saklanması da bayatlamasını önleyecektir. Ancak, buzdolabında saklama süresi 1-2 günü geçmemelidir. Poğaçaların taze kalması için ayrıca, pişirildikten sonra hemen servis edilmesi önerilmektedir. Eğer poğaçaları daha sonra tüketmek istiyorsanız, dondurucuda saklayabilirsiniz. Ancak, dondurucuda saklama süresi de 1-2 haftayı geçmemelidir. Tüm bu bilgiler doğru şekilde uygulandığında, poğaçaların tazeliği ve lezzeti korunarak bayatlaması engellenebilir.

BAYATLAMAYAN POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

1 paket yaş maya

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ayçiçeği yağı

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 şişe soda

3 su bardağı un



Harç için

Yarım demet maydanoz

250 gr beyaz peynir



Üzeri için

1 yumurtanın sarısı

Susam



Bayatlamayan Poğaça Nasıl Yapılır?



İlk olarak yaş mayayı ılık sütün içinde toz şekerle birlikte eritin.

Eriyen karışımın içerisine; ayçiçek yağı, ılık süt, tuz, soda ve unu da ekleyin ve yoğurmaya başlayın.

Mayalanması için, üzerini nemli bir bezle örtüp 45 dakika kadar bekletin.

Bu esnada beyaz peyniri çatalla ezin, maydanozu ince ince kıyın ve karıştırın. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp içlerine peynirli karışımdan paylaştırın.

Elinizle yuvarlayıp kapatın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine hazırladığınız poğaçaları dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 35 dakika pişirin.

Özel günlerde veya çay sohbetlerinde bayatlamayan poğaçayı tek sunmak istemiyorsanız, patatesli kek veya rus salatası ile birlikte servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Kaynak: lezzet.com.tr