Hasadı tamamlandı! Geliri ve faydası çok fazla; Dekar başına 5 bin ton ürün alınıyor

Samsun'un Bafra ilçesinde 4 bin dekarlık bir alanda ekilen pırasanın hasadının tamamlandığı bildirildi. Pırasa, vücuda sağladığı birçok fayda ile dikkat çekiyor.

Pırasa, içerisinde bulunan yüksek lif oranı sayesinde sindirim sistemine olumlu etkiler sağlar. Aynı zamanda antioksidan özelliklere sahip olan pırasa, vücuttaki zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra, pırasa içerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı korur.

Pırasanın salatalarda, çorbalarda ve yemeklerde kullanılmasıyla birlikte, besleyici ve lezzetli bir sebze olarak sofralarda yerini almaktadır.

Adını Samsun’un ilçesine veren ovada dekar başına ortalama 5 bin ton pırasa üretilebiliyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Son pırasaların sökümü devam ediyor. Bafra Ovası'nda 25 bin tonun üzerinde verim bekliyoruz." dedi.

LEZZETLİ PIRASA YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Zeytinyağlı Pırasa İçin Gereken Malzemeler:

1 kilogram pırasa

1 orta boy patates

1 çay kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz şeker

1 kahve fincanı pilavlık pirinç

2 adet orta boy havuç

Tuz

Limon



Zeytinyağlı Pırasa Yapılışı:

Pırasaları ayıklayın ve bol suda iyice yıkayın,

3-4 santimetre uzunluğunda kesin.

Ocağın üstüne koyduğunuz tencere( düdüklü de olabilir) yağı, pırasayı, doğranmış havuçları ve küp küp doğradığınız patatesleri koyun.

İlk önce 10-12 dakika pişirin.

Ardından önce tuzu, sonra 2 su bardağı sıcak su, şeker ve yarım limonun suyunu ilave ederek pişmeye bırakın.

Piştikten sonra bir süre dinlendirin, buzdolabına kaldırın ve soğuk olarak servis edin.

Afiyet olsun...

Püf Noktası:

Zeytinyağlı yemek deyince ilk akla pırasalı olanı gelir.

Piştikten sonra buzdolabında 24 saat dinlenmiş olan zeytinyağlı pırasa yemeği daha lezzetli, lokum gibi bir kıvamda olur.

Yerken arzu edilirse üzerine limon sıkılır, nane ekilir.